Las claves del juicio contra Dani Alves que pueden dar pistas sobre su sentencia

El juicio a Dani Alves ha copado todas las portadas de esta semana. Del lunes 5 de febrero al miércoles 8, la Audiencia de Barcelona ha sido el escenario de este proceso. Tres intensas jornadas en las que han comparecido cerca de 30 testigos, además de la denunciante y el exfutbolista. Acusado de violar a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal en diciembre de 2022, Alves lleva más de un año en prisión preventiva y falta ahora por ver qué es lo que dicta la juez.

¿Cómo ha sido el juicio? ¿A qué penas podría enfrentarse Alves? ¿Le podrían declarar inocente? ¿Cuándo se sabrá la sentencia? Marta Rams, periodista de Antena 3 Noticias de la delegación de Cataluña, nos cuenta todos los detalles y las claves de este mediático caso.

Lunes: declaración de la víctima

Hasta cinco testigos, además de la presunta víctima, testificaron este lunes en el primer día del juicio contra Dani Alves por presunta violación sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del pasado 30 de diciembre de 2022.

La primera en declarar fue la propia víctima, que lo hizo a puerta cerrada (con un biombo para evitar el contacto visual con el acusado y con su voz e imagen distorsionadas en la grabación oficial) y que ratificó su relato: Dani Alves la abofeteó y violó en el baño del reservado 'Möet'. También declararon las dos jóvenes que la acompañaban aquel día, su prima y una amiga: la versión de las tres coincidió completamente.

"Me dijo que le había hecho mucho daño y se había corrido dentro. Alves tuvo una actitud babosa"

Según su amiga, la víctima les aseguró que Alves la había forzado a tener relaciones sexuales. Además, contó que las tres estaban en estado de pánico tras lo sucedido, por lo que los trabajadores de la discoteca tuvieron que atenderlas. "Me dijo que le había hecho mucho daño y se había corrido dentro. Alves tuvo antes una actitud babosa, me tocó el culo", detalló. "Ella (la víctima) no quería, no, no, no. No quería denunciar, nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock", añadió.

Por su parte, la prima de la víctima relató que la joven le explicó que Alves le había pedido que fuera con él al reservado e, incluso, había animado a su amiga a ir. "Ha recibido tratamiento psicológico, ha dejado el trabajo, no duerme y se tiene que medicar. Además ha empezado a tomar antidepresivos y eso que antes no se tomaba ni un paracetamol para una migraña", añadió sobre el estado de salud de la víctima.

"Ha recibido tratamiento psicológico, ha dejado el trabajo, no duerme..."

Finalmente, explicaron su versión tres empleados de la discoteca (dos camareros y el portero). Uno de ellos contó que el exjugador insistió, a través de un amigo, para que tanto la víctima como sus amigas se acercaran a su mesa, ya que en un primer momento se habían negado. Además, los trabajadores señalaron que Alves no olía a alcohol, lo que vendría a contradecir la última versión aportada por el acusado, que afirmó ir bebido en el momento de los hechos.

"Estaba la chica llorando con su amiga. Me acerqué a ver si estaba todo correcto y al principio pensé que había tenido algún desamor, frecuente en una discoteca... En ese momento, mientras le estoy hablando, pasa el acusado por detrás. Vino el director de Sutton y se involucró en la conversación y le comentaron que habían tenido el problema con el acusado", explicó el portero.

La primera foto de Alves en el juzgado

El exjugador brasileño lleva en prisión provisional desde el 20 de enero de 2023. La jueza que lleva el caso ordenó esta medida cautelar aduciendo riesgo de fuga por dos factores: que Dani Alves no tiene una residencia fija en España y por su elevada capacidad económica. De ahí que la instructora y la Audiencia de Barcelona rechazaran diversas veces la libertad provisional del futbolista, a pesar de que Alves pidió su control con una pulsera GPS o una fianza más elevada.

Este lunes, Alves fue conducido desde esa prisión de Brians 1 a los calabozos del Palacio de Justicia de Barcelona. Allí permaneció hasta que los Mossos le llevaron a la sala a la que se celebra el juicio, el banquillo de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona. En este camino a la sala de vista, los agentes no llevaron al futbolista por el trayecto por el que suelen llevar al resto de presos, con lo que Alves evitó pasar frente a los numerosos periodistas que aguardaban su llegada.

El futbolista compareció muy serio, mucho más delgado y vestido con camisa blanca y vaqueros.

Martes: el alcohol y Joana Sanz, los protagonistas

El martes tuvo lugar la segunda sesión del juicio, en la que declararon 19 testigos, entre los que se encontraban Joana Sanz, mujer de Dani Alves; Bruno Brasil, amigo del exjugador que le acompañaba aquella noche; del dueño de la discoteca y varios empleados; y del 'mosso' que tomó testimonio a la víctima y grabó su relato.

El alcohol fue el gran protagonista de esa jornada. La defensa del exfutbolista se centró en tratar de dejar probado que el jugador iba borracho en la noche de Sutton, ya que hay que recordar que, según los artículos 20 y 21 del Código Penal, el consumo de alcohol puede ser un atenuante en este tipo de casos.

"Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol"

El de Joana Sanz fue uno de los testimonios más esperados. Inés Guardiola, abogada de Alves, decidió llamarla a declarar para que la modelo y mujer del exjugador de Pumas confirmara que llegó a casa borracho. "Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama", testificó.

"No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente (refiriéndose al divorcio). En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche", añadió.

Bruno, el amigo que acompañaba a Dani Alves en la discoteca Sutton, también confirmó que estuvieron bebiendo aquella noche.

"Estuvimos bebiendo copas, whisky... Pedimos una botella magnum de cava"

"Estuvimos con varios amigos antes, comiendo y bebiendo copas, whisky. Estuvimos hasta la una de la mañana. Después fuimos a tomar copas y después decidimos ir a Sutton", declaró el amigo del brasileño. "Desde la zona VIP se veía que era un baño, se veía bien. No llegué a entrar. Pedimos una botella magnum de cava. Estuvimos bailando y nos lo estábamos pasando bien", explicó Bruno.

"La denunciante entró en el baño después de Dani. Me quedé con las otras chicas haciendo bromas. Al salir del baño, Dani vino a mi lado y siguió bailando en el mismo reservado. Estábamos yo y la prima, intercambiando redes sociales. Cuando salió la denunciante, vino habló conmigo y la prima y las dos se despidieron de mí", explicó Bruno sobre el momento en el que la denunciante y Alves entraron en el baño del reservado de la discoteca.

Por su parte, los policías citados como testigos afirmaron que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton corroboran completamente la versión de la denunciante ("Estaba temblando, llorando. Dijo que esta persona no la había dejado salir del sitio donde fuera, le había tocado sus partes genitales por dentro. Afirmó que no quería dinero, quería justicia"), mientras que dueño del local aseguró que la chica estaba "bastante afectada".

El abrazo de la mujer y la madre de Alves

Una de las imágenes más llamativas de esta segunda jornada del juicio se produjo en la salida de la Audiencia de Barcelona. Joana Sanz, mujer de Dani Alves, y Lucía Alves, madre del exjugador, se fundieron en un abrazo que despertó muchos comentarios. Puedes ver aquí el momento completo.

Miércoles: Alves rompió a llorar

El tercer y último día del juicio contra Dani Alves finalizó tras la declaración de los forenses, las pruebas periciales, el esperado testimonio del brasileño y las posteriores conclusiones de Fiscalía, acusación particular y abogada defensora.

"Empezamos a perrear y me tocó las partes... Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir"

El exfutbolista comenzó su declaración pasadas las 19:00 horas de la tarde (tras dos horas de visualización de vídeos) y se defendió alegando que la joven sí quiso mantener relaciones sexuales: "Empezamos a perrear, puso la mano para atrás y empezó a tocarme las partes... Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir, entró más tarde que yo y se puso de rodillas delante mío para hacerme una felación. Me bajé los pantalones y me senté en la taza del lavabo. Yo eyaculé fuera y eso fue prácticamente el coito".

Unas declaraciones con las que Alves aprovechó para desmentir que utilizara la violencia contra la joven: "No la abofeteé, ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento. En ningún momento ella me dijo que no quería practicar sexo". Algo totalmente opuesto a la versión de la acusación particular: "Me hizo mucho daño, se corrió dentro...".

Tras recrear lo ocurrido en el baño rompió a llorar al recordar el impacto que tuvo en los medios este suceso y la forma en la que se enteró: "Vi en un periódico que me estaban acusando y luego me llega la noticia en la que me acusan de agresión sexual...", dijo entre lágrimas.

"No claudiquen ante la presión social y mediática"

Inés Guardiola, en sus conclusiones finales, aseguró que "la declaración de la denunciante no se ajusta a la realidad" y que "no hubo una situación de terror ambiental" en el reservado, sino todo lo contrario: la denunciante "no solo rehúsa ninguna actitud cariñosa con Alves, sino que la devuelve".

"No se la vio nada incómoda cuando se sentó con el señor Alves, algo incompatible con la actitud babosa referida. Bailan cada vez más pegados. Es la denunciante quien, hasta en dos ocasiones, acude de nuevo a buscarle, propiciando que se reanude el coqueteo corporal. No puede darse por probado ningún sentimiento de incomodidad", sostuvo Guardiola.

"La sexualización del comportamiento entre denunciante y denunciado es clara. Ella frota sus nalgas contra las partes íntimas del señor Alves. Bailando pegados y realizando un sinfín de movimientos manifestando su interés y atracción. La violencia descrita por la denunciante en la penetración es incompatible con la prueba pericial médica. No se ha objetivo ninguna lesión en sus genitales internos o externos. Corrobora que la relación sexual fue consentida", añadió.

Por todo ello, la letrada pidió a los jueces que "no claudiquen ante la presión social y mediática que desde el primer día ha contaminado estos hechos. Sean valientes y apliquen de manera estricta los principios del derecho penal".

"Me da igual que mi representante perreara, cuando entró en el baño dijo que no. Y no es no"

Ante estas justificaciones, Esther García, abogada de la denunciante, subrayó la credibilidad de la víctima por la "persistencia" del relato que ha mantenido durante todo el proceso, frente a los cambios en la declaración de Dani Alves: "Me da igual que mi representante perreara, cuando entró en el baño dijo que no. Y no es no".

¿A qué penas podría enfrentarse Dani Alves?

La abogada Esther García, defensa de la chica y parte acusante del juicio, pide para Dani Alves la pena máxima por delito de agresión sexual, lo que serían 12 años de prisión. Por su parte, la Fiscalía solicita 9 años de cárcel.

A esta pena de prisión habría que sumarle la petición ejercida por la abogada, que acusa al exfutbolista de un delito de lesiones físicas y psíquicas y por el que pide que pague una multa de 13.500 euros.

Asimismo, ambas acusaciones exigen la misma cuantía indemnizatoria: 150.000 euros por las secuelas físicas y psíquicas, así como por los perjuicios morales sufridos.

Por el contrario, la defensa de Alves pide su absolución, aunque, como alternativa, solicita una reducción del castigo al alegar, a última hora, que iba bajo los efectos del alcohol.

¿Por qué no han salido adelante las negociaciones?

La defensa de Dani Alves intentó llegar a un acuerdo con la acusación particular para evitar este juicio. Sin embargo, este no fue posible por desavenencias "con la pena".

Las defensas de ambas partes, como es habitual en este tipo de casos, intercambiaron posiciones para llegar a un acuerdo y celebrar un juicio de conformidad. Acuerdo que finalmente no se ha alcanzado porque el exfutbolista no habría aceptado una condena superior a los 2 años de prisión para poder así salir pronto en libertad condicional. De esta manera, descartó la petición de la acusación de una condena de 4 años de prisión.

¿Cuándo se conocerá la sentencia?

Si todo va según lo previsto, la sentencia se conocerá antes de que acabe el mes de febrero, ya que la ley establece un plazo máximo de 20 días tras la finalización del juicio para que el tribunal emita su dictamen.

Descartada la posibilidad de un pacto previo al juicio, se abren tres posibles escenarios para Dani Alves:

Que el futbolista sea absuelto , algo que, aunque no se puede descartar, parece improbable.

, algo que, aunque no se puede descartar, parece improbable. Que sea condenado a pocos años de cárcel , teniendo en cuenta atenuantes como la ingesta de alcohol.

, teniendo en cuenta atenuantes como la ingesta de alcohol. Que sea condenado a los 9 o 12 años que solicitan, respectivamente, la Fiscalía y la víctima.

