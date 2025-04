Investigan la muerte de un paciente con ELA dependiente de ventilación mecánica durante el apagón

Las autoridades de Castilla y León están investigando el fallecimiento de una persona con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que dependía de un sistema de ventilación mecánica en su domicilio durante el apagón eléctrico del pasado lunes que afectado a toda la península. El caso ha sido confirmado este jueves por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según ha explicado, cuando los servicios sanitarios acudieron al domicilio, la persona ya había fallecido.

"Habrá que realizar un estudio más detallado para determinar las causas del fallecimiento de esta persona, que tiene que ver también con la conexión eléctrica, pero lógicamente su vinculación a la falta de energía eléctrica durante ese periodo es algo que exige un análisis mucho más profundo", ha explicado Fernández Carriedo.

El fallecido contaba con un sistema de ventilación mecánica domiciliaria, al igual que otras 3.500 personas en la Comunidad. Estos dispositivos funcionan mediante corriente eléctrica, aunque disponen de una batería interna cuya duración oscila entre seis y nueve horas. Todavía se desconoce si el sistema llegó a agotar su batería.

La Guardia Civil y los servicios sanitarios recibieron el aviso a través del sistema de teleasistencia. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, el paciente ya no presentaba signos vitales. No se ha confirmado si el apagón tuvo una incidencia directa, aunque es una de las hipótesis que se analizan. "No queremos tampoco anticipar si el sistema agotó su batería u otra circunstancia", ha señalado Carriedo.

Además de este caso, otros 59 pacientes que requerían asistencia urgente durante el apagón fueron atendidos y trasladados a hospitales. Todos recibieron respuesta sanitaria, según confirmó el propio consejero. En total, en Castilla y León hay aproximadamente 16.000 personas que utilizan respiradores u otros dispositivos similares en el hogar. "Nos preocupó mucho desde el primer momento la atención de las personas que lo necesitaban durante el apagón", asegura Fernández Carriedo.

Muere un hombre tras desaparecer durante el apagón

Un hombre de unos 60 fue encontrado si vida tras el apagón años cerca del hotel Montecastillo de Jerez (Cádiz), pero no dentro de las instalaciones, aseguran desde la dirección del hotel. El varón fue hallado sin vida este martes en las inmediaciones del complejo hotelero donde trabajaba por otro trabajador y en circunstancias aún por determinar.

El fallecido desapareció este lunes en pleno apagón. Su familia intentó localizarlo porque no volvió a su casa tras su jornada laboral. Su esposa intentó localizarlo repetidamente, pero el apagón generalizado complicó las comunicaciones. El cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz para realizarle la autopsia y esclarecer las causas de la muerte.

