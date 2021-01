Cinco recetas para preparar croquetas con las sobras de la comida de las fiestas navideñas

Un estudio sobre el desperdicio alimentario en estas fechas realizado por 'Too Good To Go' revela que este 2020 se desperdiciará un 20% de la comida o, lo que es lo mismo, uno de cada cinco platos que se prepara acaba en el cubo de la basura.

Para evitar desperdiciar toda esta cantidad de comida nada mejor que el 'Trash Cooking' o cocina de aprovechamiento. Esta técnica culinaria está en pleno auge ya que ahorra, enfatiza los sabores y fomenta la creatividad.

Para que puedas aprovechar todas tus sobras, 'Oído Cocina Gourmet', nos da cinco ideas parapreparar unas exquisitas croquetas: