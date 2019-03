Una churrera de Madrid viaja a Catar para enseñar su receta

Qué tendrán estos churros de Joaqui que han llegado nada menos que a Oriente Medio.

"Pues no me extraña nada. me he comido unos churros y unas porras que no veas", asegura una de sus clientas. Un empresario catarí que quería abrir una churrería se fijó en este establecimiento, y allí se fue Joaqui a la capital, a Doha.

"Acabo de hacer estos churritos con chocolate. Me han tratado de lujo, me han llevado a un hotel cinco estrellas. Me han regalado de todo. Es un orgullo haber ido allí", cuenta.

El día de la inauguración se vistió de chulapa, aunque "no pude salir en ningún momento. Tenía que hacer churros para todos"

Ha estado 12 enseñado el oficio a los trabajadores: "Ahí están preparando las masas". Y ahora, esos churros son iguales a los que sirve ella en Madrid porque "tienen hasta la misma harina.

Tras 20 años con el negocio, ahora se ha convertido en la embajadora de Alcorcón en Catar.