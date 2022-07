El chiste en directo de un reportero de Antena 3 imitando a Chiquito de la Calzada

Málaga ha inaugurado este jueves un semáforo que da luz verde, naranja y roja con la voz y chistes de Chiquito de la Calzada, en un homenaje al humorista, oriundo de dicha ciudad. Para cubrir este acontecimiento, el informativo de Antena 3 Noticias ha hecho una conexión que ha comenzado con el reportero Jonatan Oliva diciéndole a la presentadora, Sandra Golpe, "¿CÓMORRRRR?".

Tras explicar el funcionamiento del semáforo y recoger las declaraciones al respecto de varios vecinos, el reportero -ataviado con una camisa a cuadros típicamente 'calzadesca'- no ha querido dejar pasar la oportunidad de brindarle, él también, un homenaje al 'gigante del humor', que revolucionó la comedia española en la década de los 90 del pasado siglo y, sobre todo, inventó una nueva forma de contar chistes.

El legado de Chiquito de la Calzada aún perdura, y no solo gracias a homenajes como el de la ciudad de Málaga, sino a que sus expresiones, frases hechas y 'sonidos' forman parte del imaginario colectivo, al punto de que todavía hoy, muchos de sus giros, expresiones y gestos se siguen imitando. En la calle, el trabajo y, también, el telediario.

El uso de dicho semáforo, no obstante, no servirá para regular el tráfico, sino que tendrá, exclusivamente, un uso decorativo a través de frases como "¡Ahora! Ese caballo que viene de bonanza" (para indicar que es hora de proseguir con la marcha) o "quietorrr, te voy a meter una multa que no te la quita ni Perry Manso" (para indicar que no se puede cruzar).

Chiquito el grande

Al acto de inauguración ha acudido el alcalde de Málaga, que ha señalado que este semáforo es un “hito” para recordar la figura de Chiquito, que es “inolvidable” e irrepetible”, y el presidente de la Asociación del Humorismo Español (ASHUMES), Tony Antonio, que destaca al humorista como “uno de los grandes” a los que recordar “toda la vida”.

Los vecinos que han soportado las calurosas temperaturas han acompañado a los amigos y familiares de Chiquito de la Calzada, que ha vuelto a unir a las personas como él mejor sabe, haciéndolas reír juntas y, Además, ha conseguido lo impensable: regular el tránsito de la zona sin que el semáforo esté en un paso de cebra.