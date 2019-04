Dos chicas de 12 años se alzan contra el sexismo: "¿Por qué las niñas no podemos ir con uniforme de pantalón al colegio?"

"¿Por qué las niñas no podemos ir con uniforme de pantalón al colegio?", es el título de la carta a los políticos que han escrito Carmen y Sina, dos niñas canarias de 12 años, que no quieren llevar falda. "Era injusto que a las chicas nos obligaran a llevar falda. Así no podíamos saltar, ni hacer el pino, ni jugar al fútbol o al baloncesto en el patio sin enseñar la ropa interior", cuentan las niñas en su misiva, publicada en la plataforma Osoigo.

Comenzaron esta iniciativa a los ocho años cuando, un día, decidieron ponerse pantalones. "No fue fácil, pero fue bonito. Hoy somos más libres y sentimos que se nos trata con el respeto que merecemos por ser iguales en derechos a los chicos".

Para ayudar a que el resto de niñas puedan jugar libre y cómodamente como ellas, han decidido publicar una petición para que la ley prohíba los uniformes sexistas en los colegios. Y para ello, han aprovechado la campaña electoral. "Pedimos a las políticas y políticos que cumplan el sueño de muchas niñas de este país y aprueben esta ley", concluyen en su carta.

Carmen y Sina lograron en 2015 que el Congreso de los Diputados aprobase una proposición de ley para evitar la imposición de los uniformes diferenciados para las chicas y los chicos, aunque no se formalizó legalmente. Además, en Galicia ya se ha aprobado la prohibición de los uniformes diferenciados en los colegios.

Para poder acabar con la imposición de la vestimenta en los colegios y ayudar a muchas niñas, Carmen y Sina siguen luchando en una iniciativa que comenzaron con tan solo ocho años.

También te puede interesar...

Amenazan con dar de baja a 400 alumnos si su escuela ofrece clases sobre parejas homosexuales

Llega una nueva moda a los colegios: los uniformes sin género

¿Hay motivos para separar a hombres de mujeres en el ajedrez?: "Tenemos cualidades distintas, pero no por eso somos más o menos inteligentes"