El dolor de Celia, la hermana de uno de los guardias civiles de Barbate: "Me envían mensajes diciendo 'uno menos'"

Celia y su madre Paqui han dado testimonio este miércoles en 'Espejo Público' de una de las páginas más negras de la historia de España en la lucha contra el narcotráfico. El hermano de la primera e hijo de la segunda, Miguel Ángel, fue uno de los dos guardias civiles asesinados el pasado viernes por los narcotraficantes frente a las costas de Barbate.

Al dolor por la pérdida se unen las burlas que, en forma de mensajes, reciben ambas mujeres. "Me llegan privados diciendo 'uno menos', y se ríen de mi hermano", ha contado con el rostro desencajado y la voz rota, afónica, ante la cámara. "Quiero tener delante a todos esos que se ríen de él", ha dicho. La joven ha hablado portando una camiseta del Guardia Civil fallecido.

Miguel Ángel deja huérfana a una niña de 12 años, sobrina de Celia, quien, según su tía, "aún no se cree lo que ha pasado". El mismo día que recibió la noticia, la pequeña le dijo "Tata, no me sueltes porque eres lo único que me queda de mi padre".

Salir de Barbate "a pedradas"

La mujer ha señalado que el problema con la droga en Cádiz viene de lejos y, para ello, ha puesto de ejemplo lo que vivió en Barbate hace unos años. "Estaba haciendo fotoperiodismo, fotos callejeras, y tuve que salir de ahí a pedradas, corriendo y perseguida por motos. Querían partirme la cámara (...) En Barbate no todos son santos y buenos".

La hermana de Miguel Ángel no consigue entender por qué, a día de hoy, "las narcolanchas siguen pasando por el Estrecho como si nada". Si los narcos cuentan con grandes embarcaciones, "¿por qué la Guardia Civil no? No se entiende", ha denunciado, al tiempo que remarcaba que el alto mando que dio la orden de salir en una zodiac a por los narcos estaba, cuando tomó la decisión, en el teatro Falla de Cádiz.

"A tu hermano lo han matado"

También ha recordado el shock con el que recibió la noticia del fallecimiento. Le costó horas asimilarlo. "Me llamó mi padre y me dijo '¿Estás sentada? A tu hermano lo han matado". Después fueron a visitarla compañeros de su hermano y, a continuación, recibió la llamada de un psicólogo del Ejército, pero ella seguía sin dar crédito. "Yo lo único que hacía era preguntar dónde estaba Miguel Ángel, si estaba herido, si le había pasado algo".

Tanto le costó entenderlo que tras un buen rato escuchando que su hermano había muerto, le llamó por teléfono: "¿Miguel, Miguel, Miguel?". Así hasta quedarse sin voz. "Por eso me he quedado afónica, está siendo muy duro".

