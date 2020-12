Castilla y León permitirá las cabalgatas de Reyes en zonas acotadas y con el público sentado

La Junta de Castillas y León ha anunciado diferentes recomendaciones de cara a la Navidad, aunque este viernes se reunirán para decidir el límite de personas que se pueden reunir o la posibilidad de un cierre perimetral.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dará a conocer si suman restricciones de cara a la Navidad.

No obstante, ya se saben algunas cosas como la celebración de las campanadas, eventos deportivos como San Silvestre, y cabalgatas de Reyes Magos en lugares acotados con público sentado y todas las personas de más de 2 años deberán llevar mascarilla y con un aforo del 50%. No se podrá consumir bebidas en estos espacios para evitar quitarse mascarillas, al igual que en los belenes vivientes que deberán instalarse en recintos acotados y con pases que no superen los 15 minutos.

También han anunciado que la restauración no podrá permanecer abierto más tarde de las 10 de la noche en Nochebuena y Nochevieja, aunque estos días el toque de queda se ampliará hasta la 1 y media de la madrugada.

La Junta insistirá a los municipios a que no festejen actos navideños como campanadas de fin de año en plazas o vías públicas y les pedirá que llamen a la ciudadanía a no concurrir a las zonas donde tradicionalmente se desarrollaban estos actos y a establecer medidas precisas de control.

Visitas a residencias de ancianos

Debido a la Navidad el Gobierno regional ha decido permitir las visitas de familiares a centros de mayores o de discapacitados con un máximo de dos personas por residentes y durante dos horas. Aunque recomiendan que el visitante haga 7 días de aislamiento para disminuir riesgos.