Tras más de dos meses con la justicia paralizada por la epidemia del coronavirus, este martes el caso Diana Quer regresa a los juzgados, esta vez con el recurso presentado por José Enrique Abuín Gey, alias el "Chicle", el único condenado por el asesinato de la joven el 22 de agosto de 2016 después de acudir a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Este maetes se celebrará la vista oral en la que se analizará dicho recurso de apelación contra la sentencia condenatoria a prisión permanente revisable a la que fue sentenciado José Enrique Abuín Gey.

Juan Carlos Quer, padre de la joven asesinada, ha asegurado que espera que no estime el recurso presentado por Abuín Gey en el que pide repetir el juicio.

"De hoy espero del Tribunal la serenidad y el juicio objetivo y somero para que a este individuo se le confirme la condena", ha indicado el padre de Diana.

"Diana no pudo decir de un modo más elocuente y expresivo 'no es no', que pagando con su propia vida y estando depositada en el pozo más de 500 días… Para que se cuestione si la intencionalidad de este individuo era o no sexual. Desde luego no era llevarla a misa. La intencionalidad era absolutamente sexual", ha esgrimido Juan Carlos Quer.