Cásate en una hamburguesería, es la nueva propuesta para San Valentín

Ir a cenar a un "dinner" americano y decir "sí quiero" frente a un reverendo vestido de Elvis Presley es posible sin necesidad de viajar a Estados Unidos, una propuesta que promete ser de los planes más originales para celebrar el Día de los Enamorados.

Las hamburgueserías Tommy Mel's, estilo años cincuenta y con mucho sabor a cine y "rock and roll", harán temblar a los alérgicos al compromiso con las bodas oficiadas por su RafaEl Vis, que ya ha "casado" a más de 400 parejas. Sin necesidad de pensarlo dos veces, ir a cenar una hamburguesa puede dejar de ser algo informal y convertirse en un acto ceremonioso: suena "Love me tender", hay alianzas y la pareja se da el "sí quiero", con su correspondiente certificado de matrimonio, que, aunque no tenga validez fuera de la hamburguesería, sí la tiene para su artífice.

"Más que actuación me gusta llamarlo ceremonia; es el símbolo de dos personas que se quieren y lo quieren decir públicamente bajo el rito del 'rock and roll'. Es una ceremonia en toda regla", afirma el actor, Rafael Pascual. La noche de San Valentín, y más este año por ser un viernes, es la de mayor volumen de reservas en restauración de todo el año, según el socio fundador del portal ElTenedor, Marcos Alves, quien espera que las realizadas a través de internet crezcan un 25 por ciento en esta campaña.

"San Valentín es un buen momento para salir a cenar y disfrutar de buena gastronomía, y el canal 'online' se está convirtiendo en una vía muy importante, que permite más inmediatez", explica en una entrevista. Aunque la media para reservar está en las 48 horas de anticipación, muchos usuarios de internet lo hacen incluso con tan solo dos horas de margen, gracias a las herramientas "online" que ofrecen información detallada sobre la disponibilidad en locales y la posibilidad de hacer planes de último minuto.

El éxito de las cenas de San Valentín en España ha animado a muchos restaurantes a hacer menús especiales: más de 400 lo han hecho con ElTenedor como escaparate, frente a los 200 que lo hicieron en la pasada campaña. Las redes sociales también suponen un canal muy importante de promoción y de comunicación directa con los consumidores en este día, que gastarán entre 25 y 50 euros de media en salir a cenar.

También en Facebook y Twitter proliferan los concursos de recetas caseras de San Valentín, una ocasión para poner a prueba la imaginación y sorprender a la pareja en casa. Quien apueste por probar en los fogones puede luego salir a tomar una copa muy "amorosa", con propuestas como la del Bristol Bar, un local muy "british" de Madrid, que tiene estos días una carta homenaje a los versos de William Shakespeare en los cuales trata de narrar los pasos de una historia de amor.

Además de con el sabor, los platos de San Valentín tratan de conquistar con el nombre, como el "cuore de vieiras" que preparará José Luque en el Hotel Intercontinental, o la "torrija en leche de azahar" que ofrece de postre Rodrigo de la Calle del Hotel Villa Magna.

Otro plan sugerente y vinculado a la gastronomía es el del Hotel Arts de Barcelona, que después de una cena en el restaurante Enoteca, del chef Paco Pérez, propone un desayuno en globo sobrevolando la Ciudad Condal. También hay propuestas "anti-San Valentín", como la de Quilombo, en Madrid, que organiza una divertida fiesta para solteros con sus cubos de cerveza y tostas.

Y para quien quiera declarar su amor a su mascota, las tiendas de comida "gourmet" para animales como Miguitas, preparan pedidos a la carta con galletas y bizcochos artesanales, personalizados y sin azúcar. Dulce o salado, en casa o en el restaurante, el Día de San Valentín puede ser una ocasión para decir "te quiero" o simplemente una excusa para divertirse.