Una carta de despedida junto a la notificación de desahucio, así encontraron a las hermanas que se han suicidado en Barcelona

Una nota de suicidio, junto a la notificación de desahucio del juzgado. Este ha sido el acto de rebeldía que han llevado a cabo dos hermanas de Barcelona antes de suicidarse. Las mujeres, de 54 y 64 años, se quitaron la vida horas antes de la orden de su desahucio.

"Me quedado impactada cuando he visto la noticia", asegura una vecina. Los hechos ocurrieron en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, donde ambas vivían en un piso de alquiler. Los Mossos D'esquadra han abierto una investigación, y según confirma el portavoz del cuerpo, todo apunta a un suicidio y no han encontrado indicios de criminalidad en este suceso.

Acumularon más de 9.000 euros de deudas

Llevaban desde marzo de 2021 sin hacer los pagos correspondientes al propietario del piso. Tanto es así, que acumularon más de 9.000 euros de deudas. Hace algo más de dos años, ante el hartazgo del arrendador, en mayo de 2023 impuso una denuncia por impago. Tramitada la denuncia, en enero de 2024, el Juzgado Nº 34 de Primera Instancia de Barcelona fijó la fecha del desalojo: el primer día de julio de este mismo año, a las 11 de la mañana. Cabe destacar que las hermanas vivían de alquiler en este piso y sólo una de ellas estaba empadronada en dicho domicilio, siendo la tercera subrogada.

Se adelantaron a los trámites judiciales

Ante ello, las dos hermanas, se adelantaron a los trámites judiciales y en la madrugada del lunes, se precipitaron al vacío, a un patio interior del edificio ubicado en el número 248 de la calle Navas de Tolosa. El Ayuntamiento de la ciudad condal, fue requerido en el juzgado, donde les solicitaron un análisis y un informe de vulnerabilidad por el proceso de desahucio. Esta institución explica que nunca se trató como un caso de vulnerabilidad debido a sus intentos en vano de contactar con ellas.

Varias organizaciones y sindicatos protestaran y mostraran su rechazo por esta situación, este martes 2 de julio a las 20.30h, bajo el lema "no son suicidios, son asesinatos".

"Estamos sobrecogidos"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentado la muerte de las dos hermanas. "Estamos sobrecogidos por la horrible noticia", ha confesado. "No dejo de pensar en que los servicios sociales del Ayuntamiento habían intentado contactar con ellas para ofrecerles asistencia en diversas ocasiones, todas ellas sin respuesta", ha dicho.

Así, el alcalde ha apuntado que "esta amarga tragedia pone de relieve el principal problema al que se enfrenta hoy la ciudad, el precio de la vivienda". "Esta es la prioridad primera del Gobierno municipal. No ahorraremos esfuerzos en la determinación de aumentar la dotación de viviendas de la ciudad, tanto facilitando suelo para promover viviendas públicas como facilitando la promoción privada", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.