Carmen, dueña de una casa okupada: "Me da pena de que el juzgado sea tan permisivo"

Carmen lleva año y medio de juzgado en juzgado. "Estoy desesperada, no puedo hacer más" explica la dueña de la casa, Carmen. En agosto de 2019 se fue de vacaciones y cuando volvió su casa estaba ocupada. "Rompieron los cables de la alarma y dijeron que eran técnicos" explica Carmen. Su okupa responde: "En cuanto me empadrone cojo mi ayuda, mis cosas y me voy".

Carmen ha grabado imágenes del patio de su casa. Cortinas, colchones, el olor es tremendo cuenta. "Son cosas mías de Tailandia tiradas por la ventana. Son sus recuerdos, todo perdido. "Lo que mas me desespera son lo permisivos que son en el Ayuntamiento" asegura Carmen.

Lo que dice el okupa

Han escuchado a la persona que vive en casa de Carmen. Hemos hablado con el okupa, no quiere mostrar su rostro. Y no quiere irse: "Donde me voy ¿debajo de un árbol? ahí no voy a dormir".

Mientras Carmen se ha alquilado un piso. Con los 600 euros que cobra al mes sus amigos tienen que ayudarla. "En cuanto me empadrone cojo mi ayuda, mis cosas y me voy", asegura el okupa de Carmen.

Los okupas han conseguido retrasar en varias ocasiones los juicios. El último se tenía que haber celebrado hace una semana pero, ahora, no será hasta julio.