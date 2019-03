Campaña contra los juguetes sexistas protagonizada por niños y niñas: "Los soldados también quieren cocinar y las princesas pueden llegar a la Luna"

El Area de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid ha lanzado la campaña por unos 'Regalos no sexistas' con motivo del puente de diciembre, periodo en el que más compras navideñas se realizan, ha informado este jueves el Consistorio en un comunicado.

El objetivo de la campaña es romper los estereotipos de género que tradicionalmente asocian determinados colores, juguetes y actividades a un género u otro, determinando qué debe gustar o no a niñas y a niños y qué pueden hacer o no, perpetuando de esta forma la desigualdad entre hombres y mujeres.

El spot está protagonizado por tres niñas y dos niños que piden poder jugar con todo tipo de juguetes, y no sólo con los tradicionalmente asociados a su género, bajo el lema 'Libertad para jugar'. De esta forma, transmiten en un tono positivo que no se trata tanto de dejar de jugar con determinados juguetes como de no tener límites a la hora de escoger con qué o a qué jugar.

Además del spot para emitir en salas de cine en las que se programan películas para toda la familia, hay una versión corta para redes y páginas web; piezas para Instagram, Twitter y Facebook; mupis en las calles y en centros comerciales, y publicidad en páginas web y revistas infantiles.

En la web libertadparajugar.madrid.es está recogido el manifiesto que resume en la voz de niños y niñas el espíritu de la campaña que consta de cinco puntos: nuestra imaginación no tiene límites; no somos rosas o azules, nos gustan todos los colores; todos los juguetes valen para jugar; a la hora de jugar no hay reglas; y jugaremos con todo hoy para ser todo lo que queramos mañana.