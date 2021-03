Calendario lunar de abril 2021: Las fases de la luna este mes

El calendario lunar llega al primer mes de la primavera. En abril veremos las cuatro fases de la luna y por primera vez en este 2021 podremos observar una luna llena de mayor tamaño y luminosidad de lo que es habitual. El plenilunio de abril será la primera de las tres superlunas que tendremos este año en el cielo nocturno.

Fases de la luna en abril de 2021

Abril llega con la luna decreciendo tras la luna llena pascual que vimos el último domingo de marzo. Para el domingo 4 de abril, el calendario lunar llegará al cuarto menguante, y en las noches posteriores podremos ver cómo la luna seguirá disminuyendo en tamaño y luz hasta llegar al inicio de un nuevo ciclo. El tránsito por las cuatro fases de la luna vuelve a iniciarse con la luna nueva el lunes 12 de abril.

Superado ya el ecuador del mes, la luna crecerá poco a poco, marcando su cuarto creciente el día 19 de abril y continuando hasta alcanzar la fase de luna llena el día 27, ¡que además será superluna!

Como sucede con la luna llena en cada mes, se utiliza un seudónimo siguiendo la nomenclatura que utilizaban los nativos americanos. A la luna llena de abril la llamaban Luna Rosa, y no por su color, sino por coincidir en fechas con la aparición de las primeras muestras florales de la primavera, concretamente la de la flor del musgo rosado. De ahí lo de luna rosa. En este caso además, la luna llena será superluna, por su distancia respecto a nuestro planeta. Te lo explicamos a continuación.

Superluna de abril. La primera superluna del año 2021

La luna despedirá abril mostrándonos en la última semana del mes su estampa más luminosa y grande. La Luna Llena que veremos el 27 de abril será la primera superluna del año.

Se le llama así, superluna, por coincidir el plenilunio con el punto de máximo acercamiento de la luna a la Tierra dentro de la órbita elíptica que sigue su movimiento alrededor de nuestro planeta. Se considera superluna si está a menos de 361.885 kilómetros de distancia, y en la madrugada del próximo martes 27 de abril, la luna llena estará ubicada a 357.378 kms de nosotros.

Esa proximidad a la Tierra provocará con la superluna de abril mareas más vivas, y la veremos con un diámetro algo más grande y más brillante de lo normal.

Aprende a reconocer en qué fase está la Luna

Cuando la luna está en su plenitud, o si no está en toda la noche, reconocemos fácilmente que se encuentra en la fase de Luna Llena y Luna Nueva respectivamente. Pero las dudas suelen surgir con las fases de creciente y menguante, ¿sabes distinguirlas?

Hay un truco a modo de regla mnemotécnica que podemos utilizar para no equivocarnos, y es considerar que la luna es un poco mentirosa y que quiere confundirnos con su inicial. De este modo, si la Luna tiene forma de C, está menguando, y no en fase creciente como podría indicar esa C inicial. En el lado opuesto, si la Luna tiene forma de D, es que se aproxima la fase creciente.

Con esto ya no deberías de volver a meter la pata a la hora de discernir entre menguante o creciente cuando la luna está transitando en las fases intermedias de su ciclo.