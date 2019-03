Cae una red china de blanqueo que evadió y defraudó 35 millones

Esta operación se ha saldado con 22 detenidos y 12 imputados. Estos últimos no han podido ser arrestados porque se encuentran en China, aunque los investigadores han comprobado su implicación en los delitos.



Los detenidos no declaraban los beneficios obtenidos por su actividad empresarial, y parte de ese dinero lo destinaban a incrementar su patrimonio y otra parte a la compra de mercancías en China para introducirlas en los flujos comerciales en España.



Durante la operación se han adoptado medidas cautelares sobre 50 inmuebles adquiridos por los detenidos y 25 vehículos, la mayoría de alta gama, y se han bloqueado 130 cuentas bancarias, cuya cuantía total aún no se concretado, además de ser intervenidos 300.000 euros en metálico.



Hace un año y medio que comenzaron las investigaciones después de que la Policía obtuviera datos de la existencia de un grupo de empresarios y responsables de sociedades que podrían estar utilizando diversos métodos de ocultación del dinero para no tributar a Hacienda.



Y para ello, según han explicado en la rueda de prensa, la red había creado sociedades pantalla, que permitían enmascarar su verdadera actividad.



Pudieron constatar los agentes la actividad de un matrimonio, unos de los presuntos cabecillas de la red, que cada día recogía cantidades de dinero en metálico en diferentes naves del polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, para ingresarlo en cajeros automáticos de distintas entidades.