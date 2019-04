Cada tres segundos se crea un 'click', un juguete que cumple 40 años en España

Un juguete sencillo y cuyos costes no lo encareciesen demasiado. Esa fue la idea con la que en 1974 se lanzó al mercado el 'click', un muñeco que miede siete centímetros y medio pero que se ha convertido en todo un gigante en la industria juguetera. Su tamaño reducido es para que no lleve mucho plástico y no encarecer así su fabricación.

Dos años después de su lanzamiento llegó a España. Desde entonces se han fabricado 16 millones de 'clicks', de hecho cada tres segundos nace una figura, unos números que dan un total anual de 100 millones. Todas tienen la misma sonrisa, idéntica a la del primer diseño.

Los 'clicks' viven todo tipo de aventuras, son capaces de trabajar en situaciones de emergencia, velar por la seguridad o cuidar de los animales.