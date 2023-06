¿Buscando escondite para no ser mesa el 23-J?: Los originales anuncios del alquiler de un trastero en Madrid

Un espacio ubicado en la Avenida Ciudad Barcelona de Madrid que dispone de 6 metros cuadrados y 2,5 metros de altura. Un trastero aparentemente normal si no fuese por los carteles que anuncian la posibilidad de alquilarlo que se han hecho virales en Twitter.

El principal objetivo del marketing es crear y captar valor en el consumidor. Además, a día de hoy las redes sociales son el punto fuerte de la comunicación. Y el arrendatario del espacio, Jaime de Sastre, un excreativo e ingeniero de caminos llevó una original estrategia de marketing que ha hecho que un usuario de Twitter lo publicase en sus perfiles.

"Se puede alquilar un trastero o... ALQUILAR UN TRASTERO", así ha compartido en su perfil @Cerni_report la particular forma de Jaime de anunciar el alquiler de su trastero. El usuario compartió tres tweets donde se contemplan hasta 12 fotos de la habitación alquilada con diferentes frases cómicas.

Algunas de estas frases son: "No rompas con la bici estática. Daos un tiempo", "En la seguridad social nunca hay hueco. En tu casa tampoco", "Casarte te ha llenado un vacío. Literalmente», «No eres Pedro Duque pero te mola el espacio", "Es-pa-cito" o "¿Buscando escondite para no ser mesa el 23-J?", "No eres Módric. No vas a encontrar más huecos".

De momento, sus publicaciones han recogido hasta 2.613 retweets, 12.600 me gusta y 1 millón de reproducciones. Una gran respuesta por los usuarios de Twitter ante la imaginación y la originalidad del anuncio.