Buscan a la enfermera que asistió un parto de un bebé en un coche en una gasolinera de Toledo: ¿Qué se sabe de ella?

Erik pensó que era una buena idea nacer en un área de servicio de Maqueda, en Toledo, a pocos kilómetros de casa. Y así lo hizo, sin más ayuda sanitaria que la de una enfermera que casualmente estaba por allí.

A sus padres no les dio tiempo a llegar al hospital por lo que tuvieron que improvisar el parto dentro del coche. "Yo creía que me daba tiempo a llegar a Toledo", recuerda Sergio García, el padre. Pero no llegaron y comenzaron las primeras contracciones hasta que Erik asomó la cabeza.

Sucedió a 15 kilómetros de su casa, en Escalona, camino al centro médico de la capital. "Mi mujer rompió aguas y me dijo 'para, para, para que me he metido la mano en la malla y tengo la cabeza fuera'", explica el progenitor.

A Sergio no le quedó más remedio que parar el coche en la rotonda de la vía de servicio de Maqueda, cerca de una gasolinera. "Me puse muy nervioso al cogerlo porque no respiraba y no se movía. Me puse a llorar y gritar", asegura.

Allí pidió ayuda a los que se encontraban en el lugar. El destino quiso que una de esas personas fuera una enfermera, que sin dudarlo asistió a la mujer. "De repente apareció una enfermera", cuenta.

Nadie sabe nada de ella

Lo cierto es que nadie sabe nada de la mujer que ayudó a Erik a venir al mundo porque tras reanimar al pequeño se marchó del lugar. "No me dio tiempo ni a anotar el teléfono, ni preguntar el nombre", lamenta Sergio.

Poco después llegó el equipo sanitario enviado por el 112 y el padre grabó el momento en el que le cortaban el cordón al niño, aún en el interior del vehículo.

A pesar de todo, tanto Erik como Tamara, su madre, se encuentran en perfecto estado y ya han podido regresar a casa tras recibir el alta en el Hospital Universitario de Toledo.