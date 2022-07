Bryam Adams improvisa una actuación en un bar de Vigo antes de su concierto

Guitarra en mano comenzó a tocar su mítica 'Have you ever really loved a woman?' mientras decenas de vecinos grababan el momento desde la puerta del bar a apenas un par de metros del cantante.

Imagínense que están paseando por su ciudad tranquilamente y de repente comienzan a escuchar a Bryan Adams desde el interior de un bar cualquiera. Probablemente les resultaría difícil creérselo. Pues eso es lo que les pasó a algunos pocos afortunados que disfrutaron de un concierto improvisado de cantante en el interior del bar 'La Batalla de Rande' en el barrio vigués de As Travesas.

La cita del canadiense con el público en Vigo era dos horas después. Todo estaba preparado y el concierto no defraudó. Gran escenario, gran espectáculo y mejor ambiente. En el repertorio no faltaron los clásicos y el campo de fútbol de As Travesas colgó el cartel de completo con 10.000 asistentes que se entregaron a la causa.

Los que tuvieron la oportunidad de disfrutar de este show no lo olvidarán, pero menos lo van a hacer los que salían de trabajar o venían de la compra y se encontraron al compositor paseando por la avenida de Castrelos para meterse en un bar "cualquiera" con su guitarra en la mano.

Esa peculiar actuación formaba parte de la grabación de un vídeoclip que se fraguó pocas horas antes de su llegada a Galicia. Digamos que fue un concierto relativamente improvisado que, como suele pasar con estas cosas, no pudo salir mejor.

Parece ser que el Adams quería que Vigo formase parte del vídeo en el que está trabajando, por lo que le pidió a su equipo que lo preparase todo para poder hacerlo antes de subirse al escenario.

Contrarreloj, en apenas unas horas, se preparó todo y Vigo formará parte de ese vídeo que, seguro, va a dar la vuelta al mundo. No solo lo hará el bar que sirvió como escenario, si no también una decena de bailarines de la escuela viguesa de flamenco María Rial, que simularon ser clientes del bar para llegado el momento ponerse a bailar y darle todavía más fuerza a un espectáculo que desde la calle fue captado por decenas de teléfonos móviles cuyos portadores no se podían creer lo que estaba ocurriendo.

Uno de ellos es Juan Vila, el autor del vídeo de esta noticia, que asegura que cuando vio el tumulto y pensó que el cantante podía estar dentro, creyó que igual se había ido a tomar algo, pero no imaginaba que estaría interpretando su mítica 'Have you ever really loved a woman?'.

Así es que, si ya imaginábamos que el paso de Bryan Adams por Vigo no iba a defraudar, podemos decir que ha superado todas las expectativas.