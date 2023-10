Brutal paliza a una joven en Castellón por defender a una amiga: "Me tapaba la cabeza para que no me dejara inconsciente"

Alba Álvarez García se recupera física y psicológicamente de la paliza. Tiene 25 años y ha decidido dar a conocer y hacer pública la brutal agresión sufrida este fin de semana después de pasar una noche de fiesta en una discoteca de Castellón.

Era de madrugada y ella y sus tres amigas esperaban el primer bus para volver a su pueblo de Borriol cuando se les acercó un chico que quiso entablar conversación con ellas. "Primero parecía simpático, pero poco después empezó a decirle a mi amiga que llevaba un vestido muy corto, un escote provocativo... Se fue poniendo pesado y finalmente le pedimos que nos dejara en paz", recuerda la joven.

La reacción del atacante fue de enfado: primero escupió y luego la emprendió a golpes con Alma que se adelantó para defender a su amiga. "Mientras me pegaba y me insultaba yo cerré los ojos y me cubría la cabeza para que no me dejara inconsciente".

Una ambulancia trasladó a Alba al Hospital General de Castellón, donde fue atendida. "Llegue destrozada, con pánico y ansiedad", recuerda asustada Alba.

Las chicas aseguran que no conocían de nada al agresor. Hasta el lugar de los hechos llegó la Policía e identificó al individuo. Con todo, tal y cómo denuncia Alba, los agentes no lo detuvieron porque no iba armado, no es un caso de violencia de género y la agresión se considera leve.

Alba está indignada, no entiende porqué no se actúa contra él. Ahora se recupera en su domicilio y pide en un vídeo públicamente que algo así no vuelva a suceder.