Bob Pop afirma que también fue acosado en los Premios Feroz: "Intentó comerme la boca sin mi permiso"

Roberto Enríquez Higueras, conocido como Bob Pop, ha afirmado que también fue acosado en la fiesta celebrada tras la gala de los Premios Feroz. "Vino tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso", asegura. Se trata de un suceso, que él no pensó que podía denunciar, ha admitido.

El actor y guionista vio la foto del detenido al día siguiente y fue entonces cuando se dio cuenta de que era la misma persona que a él le había acosado en la fiesta mientras charlaba con otros invitados. "En mi caso la cosa tenía más coña porque soy un tío en silla de ruedas al que estás acosando, que no se puede mover", ha remarcado en la 'Cadena SER'.

Bob Pop explica que en el momento pensó "me ha tocado la cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas". Sin embargo, tras la denuncia se ha dado cuenta de "qué mal educados estamos en mi generación", pensando que una situación así "es lo normal".

"Me parece un avance enorme que no tengamos que asumir que es lo normal y que con la nueva ley asumamos que hay cosas que no tenemos por qué aguantar, ni de un borracho ni de nadie", ha dicho.

En libertad el presunto agresor

La actriz Jedet presentó una denuncia por presunta agresión sexual en la fiesta celebrada en Zaragoza. Denunció ante la Policía Local que dos hombres le habían tocado los pechos. Otra persona también fue presuntamente agredida, aunque no ha interpuesto denuncia.

En relación a los hechos se detuvo a un hombre de 55 años como presunto autor de una de las denuncias. Tras el arresto, el Juzgado de Instrucción número 6 en funciones de guardia de Zaragoza ha decretado libertad con cargos.

Condenan las agresiones sexuales denunciadas

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha condenado y expresado su indignación ante las agresiones sexuales denunciadas. Lamenta la imagen dada a nivel nacional por la ciudad a pesar del esfuerzo por acoger el evento.

Por su parte, el también el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha condenado públicamente las agresiones sexuales durante el acto de homenaje por el 36 aniversario del atentado de San Juan de los Panetes. Expresa su "solidaridad y cariño" con las víctimas.