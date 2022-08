Besarse o pelearse mientras conduces supondrá una multa de la DGT de hasta 500 euros y 6 puntos

No sería la primera vez que alguien se mosquea por la llegada de una multa injusta, o simplemente de una multa que ni te esperabas. A veces pensamos que muchos de los actos que realizamos en nuestro vehículo particular no son sancionables, sin embargo, desconocemos muchas normas o prohibiciones que están tipificadas como sanción.

La Dirección General de Tráfico recuerda algunas de las sanciones a los conductores, como la prohibición de besarse en el vehículo o de discutir. Todo ello con el objetivo de evitar distracciones entre ambas personas o más, que vayan en el interior del automóvil.

Puede parecer una broma, pero besarte o discutir con tu pareja o acompañante dentro del vehículo en circulación supondrá una sanción. Y no una sanción cualquiera, sino una que puede llegar a ser penalizada desde los 100 hasta los 500 euros, y por si fuera poco, 6 puntos en caso de que el agente de policía considere que estás realizando conducción temeraria y quebrantando la normativa vigente.

El trasfondo de estas nuevas prohibiciones busca que el conductor preste constantemente atención a la carretera. No obstante, previamente a poner la sanción, el agente tendrá que demostrar que la acción ha obstaculizado la conducción, algo que es más complicado de demostrar.

Multas y su sanción

Maquillarse también supondrá una multa. Desde ahora, este acto conllevará una suma económica de 100 euros en caso de realizarse en un semáforo. Si la acción se realiza poniendo en peligro a otros usuarios la suma podría incrementarse hasta los 500 euros y 6 puntos.

Estas sumas también pueden aplicarse a las personas que se coman las uñas. Y de la misma manera que maquillarse, puede conllevar hasta retirada de puntos. Otra de las nuevas sanciones puede llegar a causar mal estar a muchas personas, y es que llevar la música alta también será sancionable. Subir el volumen de la música más de los decibelios permitidos supondrá una multa de entre 30 y 3000 euros. Todo dependerá de la ordenanza del municipio en el que te paren.

Y por último si no sabías que existía, ya lo sabes: multas por comer mientras conduces. Bien es cierto que la multa varía de unos casos a otros, pero nos pueden imponer hasta 200 euros y dos puntos en el carnet de conducir. Comer está considerado una distracción en la carretera.