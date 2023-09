Una batalla campal con palos y martillos en Valencia deja 6 detenidos

La Policía Local de Valencia ha detenido a seis personas, de entre 27 y 51 años, la madrugada pasada, por pelearse con palos y martillos, en la zona de la plaza Honduras de Valencia. Una zona donde es habitual que sucedan altercados, repleta de pisos de estudiantes y con problemas entre los hoteleros. Alrededor de 20 personas estaban implicadas en la disputa, y varias tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios y trasladadas a centros hospitalarios.

Un grupo de personas alertaron a la patrulla de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS), que prestaba servicio estático en la zona, prevenidos por si había algún comportamiento incívico. La unidad disolvió el enfrentamiento con ayuda de refuerzos policiales.

Miembros de la Asociación de Vecinos Plaza Honduras han difundido un vídeo a través de redes sociales. En él se puede observar cómo estos hombres violentos usan palos, martillos y se lanzan también objetos como botellas. Los vecinos de la zona, explican, están hartos de estas situaciones que no les dejan dormir.

"Desde que han vuelto los estudiantes, entre novatadas, peleas y la competitividad de los hosteleros, es imposible dormir. La Policía nos dice que no tienen medios suficientes. La centralita está colapsada casi todas las noches. A veces llamamos hasta 8 o 9 veces y no nos contestan. La Policía les denuncia, pero ellos no hacen caso, no cesan sus juergas nocturnas", explica una vecina.

Se desconocen los motivos que han originado esta reyerta que, según remarcan los vecinos, solamente es una más de las múltiples situaciones que viven durante las noches. "Estamos cansados de dormir dos o tres horas y levantarnos con dolor de cabeza", se queja una de las afectadas.