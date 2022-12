Bancos de alimentos y restaurantes reparten menús solidarios para miles de personas por Navidad

Llega Nochebuena y con ella las colas del hambre de la Navidad. Desde los bancos de alimentos reparten fruta y comida para aquellas familias que no pueden permitírselo.

Es el caso de Sandra; se encuentra sin trabajo y sin ingresos. "No tengo ningún ingreso y gracias a ello como", asegura. No puede permitirse llevar algo especial a su casa.

Por ello, este 24 de diciembre hay un menú especial en el Banco de Alimentos. "Es la realidad, no se puede decir otra cosa", dice otra mujer. Gracias a esta donación, son cientos las personas que pueden cenar esta Nochebuena. "Si no fuera por esto no cenaría nada, no tengo jubilación", dice otra mujer.

Durante estos días no paran de repartir bolsas de comida en lugares como Tenerife para que "la gente no se quede sin comer". Este sábado se reparte mucha más comida que cualquier otro día.

Menús de restaurante

En Alicante también hay los conocidos fogones solidarios de tres cocineros Estrella Michelín, Cristina Figueira, Fernandino Bernardi y Paco Torreblanca. Allí reparten comida que elaboran en su restaurante. "Lamentablemente tenemos muchas personas que no pueden estar en sus casas disfrutando de un menú con toda la familia", dice uno de los cocineros.

Por ello, han decidido repartir puchero con pelota, típico de Alicante y pavo relleno junto a diferentes turrones. Estas comidas se repartirán por Alicante durante Nochebuena y Navidad. Se trata de un menú para unas 5.000 personas sin techo con el objetivo de acordarse de aquellas personas que no pueden disfrutar de la Navidad.