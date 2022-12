Papá Noel ya ha comenzado a repartir sus regalos: sigue en directo su viaje por todo el mundo

Se acerca uno de los días más ilusionantes del año. Papá Noel, una de las figuras más importantes de la Navidad, ha comenzado ya su viaje por todo el mundo para repartir ilusión y regalos a millones de niños que este 2022 se han portado bien.

Desde Nueva Zelanda hasta España, son muchos los países que a lo largo de este día tanto los renos como Papá Noel visitarán: España será uno de los últimos, a partir de las 00:00 horas.

Coincidiendo con la media noche, irá dejando bajo árboles de todos los hogares alguno de esos deseos de muchos niños y niñas que, con ilusión, esperan expectantes su llegada.

Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos ver en directo el recorrido que Papá Noel estará realizando a lo largo de este sábado hasta llegar a España. Y no solo eso, que también. Podemos ver el número de regalos que hasta el momento ha repartido y las horas de viaje que le quedan para llegar a nuestro país.

Una herramienta fácil y gratuita

Para poder ver su recorrido en directo, se ha habilitado otro año más una herramienta completamente fácil y gratuita: Google Santa Tracker, una iniciativa lanzada por Mountain View en 2004 que nos permite localizar a Papá Noel en una día tan especial e ilusionante como hoy.

En un mapa interactivo, los niños y sus familias podrán seguir de cerca cada paso de Papá Noel y sus renos, que irán parando con el trineo cargado de regalos en distintos países del mundo de los que nos aparecerá información muy relevante y divertida.

Esta herramienta podrás usarla tanto en tu dispositivo móvil como en tu ordenador, así que... ¡ojo! Échale un vistazo un par de horas antes y vete a la cama temprano si quieres que mañana domingo tu árbol de Navidad tenga debajo alguna que otra sorpresa para ti.

No apures hasta última hora porque Papá Noel podría pasar de largo si ve que estás despierto y no has dejado nada de comida para sus renos: leche, agua, turrón o pan son algunos de esos alimentos que los llenará de energía para poder seguir repartiendo regalos y volver sin problema a Laponia.

Ah, y si debajo de tu árbol no hay nada mañana, ¡no te preocupes! Papá Noel podría pedirle ayuda a los tres Reyes Magos para repartir tus regalos si esta noche no le diese tiempo.