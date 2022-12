Yasmina, de no tener trabajo a ser premiada con 'el gordo' en 2021: "Me cambió la vida totalmente"

Cada año, muchos esperan con emoción que el número por el que han hecho largas colas en la administración de lotería sea el premiado. Otros compran algún décimo aunque la esperanza de hacerse con el premio sea poca. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, Yasmina y su marido fueron dos de los afortunados a los que la suerte sonrió en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2021. Yasmina estaba en el paro y su marido, justo el día anterior al sorteo, se había quedado sin trabajo.

Las lágrimas de esta pareja pasaron de la tristeza y la desesperanza a la emoción y la felicidad. Fue tan solo un día antes, el 21 de diciembre de 2021, cuando la pareja de Yasmina se quedó sin trabajo. Con ella también en el paro, las esperanzas de remontar eran pocas. Bastó un día para que la suerte les sonriera en forma de décimo. El 86.148 fue cantado a viva voz en el Teatro Real el pasado 22 de diciembre. En ese momento se abrió camino la ilusión para Yasmina: "Fue como venido del cielo". La pareja, quien tiene dos hijos, vio un rayo de luz entre tanta oscuridad: "No soy rica pero sí me cambió la vida totalmente".

Esta pareja pasó a ser inquilina de una vivienda a ser propietaria de dos. Completamente emocionados, ambos pudieron salir adelante viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: "Dormí por primera vez en mi casa, sin deber nada". Ahora, un año después, la tradición de comprar lotería persiste, pero con un alivio mucho mayor al del año pasado.

Más premios en 2021

Israel, dueño de una panadería, también fue uno de los agraciados en el Sorteo de Navidad de 2021. Concretamente le tocaron 15.000 euros, aunque no lo supo hasta que una clienta se lo dijo. Eso sí, desde hace un año no ha parado de trabajar: "No he dejado de madrugar ningún día". Aunque este panadero sigue apostando por el mismo número que en 2021, lo más importante que pide cada año es salud para los suyos y seguir trabajando que, para él y para muchos, es el pan de cada día.

Ya saben, aunque como a Israel la suerte nos sonría, es preferible no dejar de trabajar ni un solo día.