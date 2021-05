Una azafata que quería trabajar en Fitur denuncia en Instagram que se sintió "rechazada" por su talla

La joven Alba Nevado ha querido denunciar a través de su perfil de Instagram que se presentó para trabajar como azafata en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) pero que finalmente no pudo realizar el trabajo porque el uniforme no le estaba bien. En el vídeo publicado en Instagram relata que la empresa intermediaria la seleccionó para trabajar esos días y que, después de recibir la formación, le dieron un uniforme que no le quedaba bien.

En el post de Instagram asegura que ella contó lo que sucedía a los jefes y que le dijeron que le "podían dar una talla 42 y que si no tendría que ir con traje negro". Pero la joven usaba una 46 y la 42 no le sentaba bien, narra que después de esto le dijeron que le darían "un pantalón de chico porque son más grandes", pero la joven asegura que tampoco le estaba bien.

Tras una primera publicación en su perfil, que se ha viralizado, ha subido un segundo video con el que quiere aclarar que 'Ifema Madrid' y Fitur no son los responsables de lo ocurrido, y agradece las disculpas que ha recibido por su parte.

Nevado explica que la empresa, al enterarse de la situación que había vivido, la han llamado para pedirle disculpas y le han ofrecido incorporarse al trabajo "con un uniforme distinto que pudiera valerme a un puesto de trabajo en el que no llamase tanto la atención el hecho de no estar igual uniformada" y asegura que le han dejado las puertas abiertas para volver.

Explica que le han aclarado que "el hecho de que no hubiera uniforme de mi talla, se ha relacionado con la escasez de fabricación y presupuesto, derivado por la crisis de la pandemia de coronavirus".