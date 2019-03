El Ayuntamiento de Barcelona calcula en 68.000 euros los destrozos en Sants

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha expresado su "absoluto y enérgico rechazo y condena a los actos absolutamente inaceptables" de los altercados tras el desalojo este lunes del centro 'okupado' Can Vies, y ha pedido a la ciudadanía que también los rechace. "Pido que no tengan comprensión por parte de nadie", ha aseverado en rueda de prensa junto a la segunda teniente de alcalde, Sònia Recasens, y al concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Jordi Martí, tras la junta extraordinaria de portavoces municipales.

Trias ha anunciado que el Ayuntamiento se personará contra los violentos que han protagonizado desde la tarde de este lunes los altercados en Sants y otros barrios. Ha reiterado que sigue dispuesto a negociar con el colectivo de Can Vies, pero que no lo harán mientras no cese la violencia: "No se pueden permitir altercaos y chantajes que tengan a la gente atemorizada".

Trias ha aseverado que los manifestantes no pueden pretender que el Gobierno municipal dé "carta blanca a alguien sólo por el miedo de lo que pueden hacer", y ha insistido en que no se negociará hasta que cesen los altercados. Además, ha pedido a ciudadanos y a todas las formaciones políticas --sin citarlas explícitamente-- "cuidado con sus expresiones" de apoyo a las protestas, y ha reclamado que la ciudadanía las rechace.

Ha remarcado que "la discrepancia y las manifestaciones se aceptan, pero la violencia es inacceptable y no tiene ningún sentido", y ha anunciado que convocará en los próximos días un consejo de seguridad para valorar la evolución y los efectos de las protestas. La valoración inicial de los daños a mobiliario público es de 68.000 euros, además de los daños económicos a entidades privadas, como la propietaria de la excavadora que quemaron la noche del martes --es la máquina para demoler el edificio-- y la furgoneta de TV3 que quedó calcinada el lunes.

"No tengo ninguna garantía de que esto no vuelva a suceder esta noche", ha admitido el alcalde, pese a que ha defendido la actuación de los cuerpos policiales ante las críticas recibididas --también por parte del sindicato de los Mossos d'Esquadra SME-CC.OO.--: "Son los garantes de la convivencia".

Además, Xavier Trias ha agradecido al distrito de Sants-Montjuïc los esfuerzos por negociar, y también ha agradecido la contribución de los colectivos que colaboraron en este el proceso antes del desalojo. El concejal del distrito, Jordi Martí, ha reconocido que nadie imaginó "la dimensión de esta reacción", pese a que ha remarcado que han invertido todos los esfuerzos --hasta pasarlo mal tanto él como su equipo, ha dicho-- en negociar con el colectivo, que ha calificado de heterogéneo y complicado de gestionar políticamente.

En libertad sin fianza el detenido la noche del lunes

El juez de guardia de detenidos ha dejado en libertad sin fianza, aunque con cargos por un delito de atentado, al segundo de los dos jóvenes detenidos la noche del pasado lunes tras el desalojo del centro "okupa" de Can Vies de Sants, ha informado el TSJC. Según han explicado fuentes de los Mossos d'Esquadra, se trata de un joven italiano, sin domicilio conocido, que fue detenido junto a otro joven, que ya quedó en libertad tras declarar ante la policía y pendiente de ser citado por el juzgado.

Tras los disturbios de esta noche pasada, cuando grupos de jóvenes causaron destrozos en el barrio de Sants y otros puntos de Barcelona, los Mossos han detenido a otros seis jóvenes, todos ellos españoles y uno menor de 17 años, a los que están tomando declaración. Fuentes de la policía autonómica han indicado que probablemente los seis detenidos quedarán en libertad acusados de delitos de atentado a agentes de la autoridad, daños y desórdenes públicos, pendientes de que los cite el juzgado, adonde trasladarán las diligencias y acusaciones.