El aviso de una usuaria del Metro de Madrid: "Hola, soy usuaria y he dado positivo en coronavirus. Viajé en la línea 1"

El mensaje que ha compartido en redes la usuaria que ha dado positivo en coronavirus es claro."Hola Metro de Madrid, he dado positivo. Avisad a quiénes cogieron el L, J y V de la semana pasada la línea 1 dirección Valdecarros hasta Bilbao sobre las 09:00 y línea 4 hasta Alfonso XIII sobre esa hora (últimos vagones). Y en sentido contrario sobre las 15:00 (primeros vagones)".

Mensaje difundido por redes

Es el mensaje que una usuaria de la red social Twitter ha difundido en redes sociales para avisar de su positivo en coronavirus a quienes pudieron viajar y compartir vagón con ella durante esos días.

La usuaria del Metro informó el jueves de su contagio en Covid-19 y, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter trató de comunicarse con Metro de Madrid para que las autoridades lanzaran un aviso y pusieran en funcionamiento a los rastreadores. "Añado: estoy bien. No tengo ningún síntoma" dijo en un mensaje.

Realizó el trayecto los pasados días 14, 16 y 18 de septiembre en las líneas 1 y 4 hacia las 09:00 horas y en sentido contrario sobre las 15:00 horas. Pili ha esperado una llamada de la Comunidad de Madrid pero por el momento no ha habido comunicación.

Los usuarios de Twitter se ha hecho eco y han amplificado el mensaje para avisar a las diferentes autoridades que por el momento no han respondido. Pili también ha compartido que no le funciona la aplicación Radar Covid por lo que no ha podido registrar su positivo en coronavirus Covid-19.