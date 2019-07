La Junta de Gobierno Local de Ávila aprueba la declaración de "emergencia" en la ciudad por la situación de "sequía extrema" que vive la capital, lo que obligará a adoptar determinadas medidas.

La declaración se produce como consecuencia de la situación de los embalses y la previsión de ausencia de precipitaciones en los próximos meses.

En este momento, los embalses de la provincia se encuentran al 44,3% de su capacidad, con 3.487.414 metros cúbicos, mientras que, en la misma fecha del año pasado, se encontraban al 91,7% de su capacidad, con 7.220.271 metros cúbicos.

El informe oficial incide en que se considera que por debajo del volumen crítico de embalses el agua no se puede aprovechar al no ser apto para potabilizar debido a las deficientes condiciones de calidad en que se encuentra. Este volumen crítico o muerto se puede cuantificar en 1.500.000 metros cúbicos para los tres embalses, lo que se traduce en que el agua embalsada que se puede aprovechar, siempre y cuando su calidad no empeore, es de 1.987.414 metros cúbicos.