Así ven los mayores de la residencia Los San Pedros de Segovia esta segunda oleada de coronavirus

Hasta junio, durante la primera ola de coronavirus, habían fallecido en España 20.268 personas en centros de mayores. A día de hoy esa cifra estaría alrededor de los 23.000. Eso quiere decir que han fallecido en torno a 3.000 mayores en esta segunda oleada de Covid-19.

Se han registrado más brotes, eso sí, pero han sido menos letales. Nos hemos acercado a una residencia de mayores de Segovia para ver como lo están viviendo ellos, los residentes y los trabajadores.

Seguimos con interés a "Teleyayos"

En marzo, en pleno pico de la pandemia conocimos el informativo "Teleyayos" en la residencia Los San Pedros en Segovia.

Siguen haciendo su informativo, que cuelgan en redes sociales, sobre todo en Facebook y así pueden verles y seguirle sus familiares.

Utilizan Bizum para las propinas a los nietos

Ahora les toca esquivar el Covid con vistas a la Navidad. Dicen que han aprendido "a utilizar el Bizum para mandar la propina a los nietos" con el concepto "No se lo digas a tu madre".

Además, han montado un Belén, de octogenario, por supuesto: " Mis hijos me dicen cuando me ven por Facebook: no te quejes que estás muy bien".

Están juntos y peleando contra el coronavirus, intentado distraerse, y seguir para adelante con una sonrisa y buen humor.

Se despiden de nosotros, siguen esperando las visitas de sus allegados aunque sea entre mamparas y de Antena 3 Noticias se despiden con un : "Así son las cosas y así las hemos contado, un beso Sandra", un saludo cariñoso para la directora y presentadora de Noticias 1, Sandra Golpe.