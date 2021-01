Así se dio cuenta la coordinadora del área de salud de Mérida que podían sacar 6 dosis de cada vacuna contra el coronavirus

Paula Salamanca, coordinadora de enfermería del área de salud de Mérida y ella, junto a su equipo, advirtieron de que se podían sacar hasta seis dosis de vacunan en vez de cinco.

¿Cómo fue ese proceso?

"Fue el primer día de vacunación, cuando estuvimos en la residencia, tanto en el Prado como en Rosalba, los dos equipos de vacunación se dieron cuenta de que una vez se extraían las cinco dosis, quedaba líquido suficiente dentro del vial para obtener una dosis más. Nosotros utilizamos las jeringas y agujas con poco espacio muerto gracias a la previsión que hizo la Dirección de Gestión de Recursos Materiales y podemos obtener una sexta dosis de cada uno de los viales".

¿Se han comprado esas jeringuillas en otras la comunidades?

"En Extremadura sí que disponemos estas jeringuillas, en previsión de lo que pudiera suceder. Ya en agosto se nos recomendó que se hicieran compras tanto de jeringuillas como de agujas de poco espacio muerto y disponemos de ellas para vacunar".

¿Qué opina sobre los políticos que se vacunan antes de tiempo?

"Considero que la planificación de la vacuna es importante. Si vamos a una residencia y en un principio tenemos que cuadrar los viales para cinco dosis, ahora los cuadramos a seis, tienes que tener una lista de reserva porque es verdad que puede suceder que en un momento determinado no se pueda vacunar porque la coagulación no es correcta u otro tipo de características... Es importante tener una lista de reserva para vacunar a otro tipo de personas que aunque en un primer momento no estuviesen en el listado pudiesen incluirse después la vacunación. O en su defecto no abrir el vial que es otra de las opciones posibles".