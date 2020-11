Cristina Pedroche se prepara para la noche de las campanadas. Es lo que ha revelado en el programa 'Zapeando' de Atresmedia aunque dice estar "mas que agobiada, algo jodida". Queda poco más de mes y medio para la gran noche y parece que ya hay vestido y que se estaría confeccionando.

¿Cómo será el vestido?

El año pasado Josie, uno de los colaboradores del programa 'Zapeando', diseñó para Cristina Pedroche un vestido espectacular, en oro que la presentadora vistió durante la noche de las campanadas. En esta ocasión, el colaborador no ha revelado en qué está trabajando para este año.

"Estoy trabajando en el traje de Cristina Pedroche para las campanadas de este año, lo único que le pido a la gente es que no cambie de cadena cuando vea el vestido, sino que se quede hasta la última uva" ha asegurado Josie que está confeccionando el vestido de la presentadora.

Josie no ha querido revelar ningún detalle del nuevo vestido de Cristina Pedroche para la noche de las campanadas que sorprenderá dice como nunca. "No puedo dar ninguna pinzelada porque me matan. Es un año muy especial en todos los sentidos", ha explicado el diseñador.

Así que parece que volverán los preparativos del vestido de Cristina Pedroche para la última noche del año, marcado por el coronavirus. "Tengo muchas ganas de hacer algo especial para una Pedroche más espectacular que nunca", afirmaba Josie.

El periodista Quique Peinado recordaba en el programa que solo "quedan siete semanas" para las campanadas en Antena 3, algo que provocó la reacción de Cristina Pedroche que respondía "¿De verdad? Pues entonces estoy jodidísima".