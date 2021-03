Así es la letra original del Himno de Andalucía y así la versión que ha hecho de él Raphael

Pocas de las interpretaciones de Raphael pasan desapercibidas, el artista de 'Escándalo' o de 'Mi gran noche' ha versionado el himno de Andalucía, generando un gran revuelo.

Raphael recibió la distinción de Hijo Predilecto de Andalucía este 28-F y tras un discurso cerró el acto cantando una particular versión del Himno de Andalucía que no ha gustado a muchos de los tuiteros que seguían el acontecimiento y menos les ha gustado la explicación del cantante al reconocer que no se lo sabía: "En dos días he echado cuatro vistazos y a ver qué tal sale", dijo.

El de Linares se mostró orgulloso de la distinción en su cuenta de Twitter donde publicó una imagen suya con la bandera andaluza y el siguiente mensaje: "Gracias mi Andalucía del alma. Espero estar a la altura de ser tu Hijo Predilecto".

Esta es la letra original del Himno de Andalucía

La bandera blanca y verde

vuelve, tras siglos de guerra,

a decir paz y esperanza,

bajo el sol de nuestra tierra.

¡Andaluces, levantaos!

¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea por Andalucía libre,

España y la humanidad!

Los andaluces queremos

volver a ser lo que fuimos

hombres de luz, que a los hombres,

alma de hombres les dimos.

¡Andaluces, levantaos!

¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea por Andalucía libre,

España y la humanidad!