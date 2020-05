Así han recibido a un médico del Samur tras dos meses de baja por coronavirus: "Ha sido emocionante"

Alfonso Morán es uno de los 45.000 sanitarios españoles que han sufrido coronavirus. Él ha conseguido ganar la batalla, después de estar hospitalizado por una neumonía bilateral y dos meses de baja. Hoy ha vuelto a trabajar al Samur con su unidad y con la ilusion de salvar vidas.

Sus compañeros le han dado un caluroso recibimiento, sin abrazos, por supuesto, pero si con mensajes de aliento: "Alfonso, te necesitamos".

"Me notaba muy débil"

Alfonso acaba de terminar su cuarentena tras salir del hospital donde estuvo ingresado: "Esto te deja sin fuerzas, y he tenido que ir recuperando poco a poco, con ejercicios respiratorios, paseos" .

"Me notaba muy débil, pero ahora ya recuperado" ha vuelto "muy emocionado" a reencontrarse con todos sus compañeros, con su equipo, que le han contado historias "increíbles y admirables por su parte".

Muchos avisos relacionados con el coronavirus

Reconoce que ahora la mayoría de avisos, a los que acuden perfectamente protegidos, están relacionados con el COVID-19 aunque se van reduciendo.

Alfonso ha empezado con fuerza y energía su primer día de trabajo, una jornada de 17 horas seguidas, a la que estaba deseando volver.

Este médico comenzó a notar los síntomas (cefalea, fiebre, malestar general, tos e irritación de garganta) después de una jornada de trabajo por lo que le tuvieron que realizar la prueba en la que dio positivo al COVID-19. Pero no fue hasta el séptimo día cuando sufrió una fuerte recaída que le provocó una afectación pulmonar y por la que tuvo que ser ingresado en el Hospital del sureste en Arganda del Rey en Madrid.

"Esto no es una gripe, es una barbaridad

"Esto no es una gripe, esto es una barbaridad. Es un virus muy agresivo y te produce una sensación de ahogo, no puedes respirar", contó al ser dado de alta Alfonso Morán a Antena 3 Noticias. No obstante, el tratamiento que le administraron funcionó y aunque ha estado muy débil durante muchos días por fin está completamente recuperado.