Alfonso Morán, médico y paciente curado de coronavirus: "Esto no es una gripe, es una barbaridad"

Miles de profesionales sanitarios luchan diariamente contra el coronavirus, incluso a sabiendas de que ponen en riesgo su propia salud. Sin embargo, saben que su trabajo es fundamental para salvar vidas y es lo que les mueve para seguir batallando.

Así lo ha explicado en Antena 3 Noticias el doctor Alfonso Morán, médico del Samur, que resultó infectado de coronavirus y ya se ha curado. "Permanezco con la ansiedad propia de querer volver al trabajo pero debo cumplir fielmente la cuarentena después de haber sido dado de alta", afirma el doctor.

"Es un virus muy agresivo y te produce una sensación de ahogo"

Según ha manifestado, tras una jornada de trabajo comenzó a notar los síntomas (cefalea, fiebre, malestar general, tos e irritación de garganta) por lo que tuvieron que realizarle la prueba pertinente en la que dio positivo al COVID-19. Pero no fue hasta el séptimo día cuando sufrió una fuerte recaída que le provocó una afectación pulmonar y por la que tuvo que ser ingresado en el Hospital del sureste en Arganda del Rey en Madrid.

"Esto no es una gripe. Esto es una barbaridad. Es un virus muy agresivo y te produce una sensación de ahogo, no puedes respirar", sostenía Alfonso Morán. No obstante, el tratamiento que le administraron funcionó "muy bien, pero ha sido bastante complicado y extenso".

"Tenemos el mejor equipo humano del mundo"

Asimismo, ha querido subrayar los cuidados recibidos por parte de sus propios compañeros de profesión durante su hospitalización. "Tenemos el mejor equipo humano del mundo, son auténticos jabatos los que luchan en todo momento para salir adelante, no dan cuartel a la enfermedad pese a no tener esos equipos sanitarios de protección que son tan necesarios", declaraba Morán.

Además ha querido recordar a su compañero y amigo Florentino Sánchez, piloto de helicóptero sanitario, a quien "con una salud de roble, sin ningún tipo de antecedente patológico", la enfermedad le ha ganado la batalla.