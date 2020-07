Garazi Ortuzar, hija del presidente del PNV Andoni Ortuzar, ha sido la protagonista inesperada en la campaña de las elecciones vascas 2020 este año. La hija del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tiene 23 años, estudia Periodismo en Madrid e imparte clases particulares de Lengua y Literatura.

La joven acumula miles de seguidores en Instagram y no le ha sentado nada bien convertise en noticia recientemente por los comentarios que han provocado las fotos publicadas en su perfil social. Muchos de los comentarios que le han parecido mal iban cargados de calificativos como "explosiva", "sexy" o "cañón", lo que la llevó a responder.

"Creo que la gente no es consciente del daño que puede llegar a hacer con palabras y calificativos despreciables. Gracias a estos titulares machistas, sin sentido y que vulneran la deontología periodística por completo se han desencadenado muchas mentiras, comentarios sobre mí y también desprecios hacia mi familia", escribía la joven en una Stori.

"Las fotos que yo publico no determinan el tipo de persona que soy, ni mucho menos mi inteligencia. Además puedo subir lo que me dé la gana, que para eso es mi red social, y por supuesto se puede opinar, porque es pública, pero de opinar a hacer daño sin ningún tipo de filtro y humillar de forma gratuita hay un gran paso. No hago daño a nadie y no entiendo por qué intentáus hacérmelo a mí sin siquiera conocerme", añadía la joven.