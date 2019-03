Así funciona un centro con la gestión de los servicios sanitarios externalizada

Entramos en el Hospital de Torrejón. Por él cada día pasan una media de 2.000 personas. Las que necesitan su ingreso ocupan una de sus 250 habitaciones, todas individuales. "Son muy grandes", damos la posibilidad a un familiar de que se queden aquí", nos cuenta Patricia Cruz, supervisora de Maternidad.

En una de ellas se encuentran Luisa, Toni y su recién nacido Eloy, con casi cuatro kilos de peso. "Unas semanas antes de dar a luz vine y me enseñaron el paritorio, la habitación, me ayudaron a familiarizarme con el hospital. Estoy muy satisfecha", dice Luisa.

Si Luisa hubiese optado por un parto bajo el agua lo podría haber realizado. Hay un centro, que es el único público de la comunidad de Madrid que ofrece esta posibilidad. "Mucha gente nos pregunta si hay que pagar por este servicio. Para nada. Es totalmente gratuíto, como el resto", nos dice Elena Rivilla, supervisora del bloque ostétrico.

Accedemos ahora a la zona de quirófanos, 10 en total. En ellos cada día se producen 50 intervenciones. "Aquí tenemos todos los recursos necesarios pero tratamos de racionalizar el gasto: si solo utilizamos tres paquetes de gasas ¿para qué vamos a abrir nueve?", nos dice Marta Naranjo, supervisora del bloque quirúrgico.

Este hospital tiene asignada una población de 136.000 personas. "A mí me da igual quien me atienda mientras me traten bien". dice una paciente. "Yo nunca he tenido ningún problema en este hospital. Me siento muy cuidado", dice otro paciente.

"Los niveles de satisfacción de los pacientes son muy altos en este tipo de hospitales", nos dice Javier Fernández Lasquetty, Consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid. Para facilitar la atención de estos pacientes este centro ha flexibilizado el horario de consultas externas, el 25% de hecho se realizan por la tarde, y las pruebas diagnósticas de lunes a domingo.