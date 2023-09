Así fue la pelea de Daniel Sancho en España por la que le piden un año de cárcel y más de 2.000 euros

Un nuevo escándalo envuelve a Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, que se encuentra encarcelado en una prisión de Tailandia por el crimen a Edwin Arrieta a principios de agosto.

La Fiscalía de Madrid presentaba un informe en el juzgado en el que se niega a pedir la extradición del joven de 29 años por un delito de lesiones que se produjo en 2019, cuando presuntamente agredió a un hombre que esperaba un taxi en la calle de José Abascal.

Una agresión por la que la víctima tuvo que recibir varios puntos. Sancho propinó un puñetazo en la cabeza a la víctima, le rompió un diente y le abrió una brecha. El Ministerio Público solicita para él un año de cárcel y una indemnización de 2.100 euros a la víctima.

Sancho se encuentra en prisión provisional en una cárcel de Koh Samui (Tailandia) desde el pasado 7 de agosto, por el asesinato y descuartizamiento del médico colombiano y del que él mismo se declaró culpable. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", expresó. La Policía del país confirma que el hijo del actor español "apuñaló" a Edwin Arrieta.

"Hubo una pelea y entonces Daniel apuñaló a Edwin, quien se golpeó la cabeza contra el lavabo", señaló el subdirector de la Policía desde la comisaría de Koh Phangan. La pelea, según desvelaba en 'Espejo Público' Adrián Foncillas, corresponsal en Tailandia para Antena 3, fue "fue feroz, más prolongada de lo que pensábamos hasta ahora". "Hubo intercambio de puñetazos. Arrieta intentó defenderse mordiendo el brazo de su agresor, y le dejó una marca muy visible''.

Antes del degollamiento de Arrieta, se produjo una fuerte pelea entre la víctima y el agresor. La policía tailandesa explica que, al parecer, el chef le habría propinado un puñetazo y el cirujano habría caído, golpeándose la cabeza con el lavabo.

El testimonio de un joven presuntamente acosado por Arrieta: "Yo también podría haber matado"

Un hombre, Luis (nombre ficticio) puesto que prefiere estar en el anonimato, ha hablado en el programa de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', sobre sus "terribles" vivencias con el cirujano, reconociendo que se ha sentido "identificado" con Daniel Sancho.

Conoció al médico en un bar en 2005, cuando tenía 25 años, y más tarde le acabó denunciando por acoso y agresión. "Desde el primer día mostró interés sentimental en mí (...) Llegó a llamarme hasta 143 veces al día", explicaba. Además, cuenta que le dijo a Arrieta que no quería mantener una relación con el y que el colombiano empezó a chantajearlo "con matarme, con hacer daño a mi familia...". "Me siento identificado con Daniel Sancho, yo también podría haber matado a Edwin", reconoció.

"Será el letrado que tenga Daniel Sancho en Tailandia al que corresponderá si utiliza esta información", comenta el portavoz de Rodolfo Sancho, Ramón Chipirrás, sobre esas declaraciones de Luis (nombre ficticio). "Casa mucho con lo que él describía, la jaula de cristal".