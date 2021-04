Así describe el padre del ganadero asesinado cómo Igor 'el ruso' acabó con la vida de su hijo

El padre de José Luis Iranzo, el ganadero asesinado por Igor el Ruso, como escucho los disparos que acabaron con la vida de su hijo.

Los testigos

El padre de una de las tres víctimas mortales ha contado cómo tuvo que esconderse al sospechar que el delincuente que estaba buscando la Guardia Civil por la zona se había colado en su propiedad.

Jose Iranzonzo, padre del ganadero asesinado, ha narrado cómo escuchó unos disparos pensando que el sospechoso había matado a su mastín, sin saber en aquel momento que su hijo ya había regresado a la propiedad.

Fue poco después cuando se enteró de que con esos tiros Igor 'el ruso' había acabado con la vida de su hijo. Antes de entrar a la sala, las autoridades han bajado las persianas de la cabina blindada en la que está el acusado para que el testigo evitara verlo durante su declaración.

Jose Iranzonzo, el padre del ganadero asesinado, ha sido el primero en testificar. Ha recordado aquel fatídico 14 de diciembre. " Un tiro y una ráfaga muy pequeña".

Uno de los agentes que llevaba la investigación judicial reconoce que no sabían a qué clase de delincuente se enfrentaban. "No, no, no teníamos esa información, de ningún tipo".

Otro compañero, después de la captura supo que la policía italiana y la española llevaban meses buscándole en España. Por estos datos la defensa del ganadero asesinado señala al estado como responsable.