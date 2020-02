A juicio una mujer que fingió su secuestro y violación : "Me bajaron las bragas y me ataron con cinta"

Este lunes arranca el juicio en la Audiencia Provincial de León contra la mujer que fingió su propio secuestro y simuló haber sido agredida con pegamento en la vagina. Vanesa G, vecina de Fabero (León) acusó de agresión sexual a su expareja en octubre de 2016.

La mujer está acusada de los delitos de denuncia falsa, simulación de delito y abandono de familia. La fiscalía solicita 11 años y ocho meses de prisión para la acusada y otros once años para la persona que cooperó en la comisión de delitos de los que se le acusa.

Denunció que había sido secuestrada por su expareja y que le había echado pegamento y líquido abrasivo en la vagina

Los hechos ocurrieron en octubre del año 2016, cuando el hombre disfrutaba de un permiso penitenciario. I.R.G, de 35 años, estaba acusado de los delitos de detención ilegal y quebrantamiento de condena ya que tenía una orden de alejamiento sobre su expareja que le obligaba a llevar una pulsera de control de búsqueda de localización.

La declaración ante el juez

Ella contó ante el juez que dos hombres, uno de ellos su expareja, la amenazaron con "te matamos al niño, te matamos al niño" y la obligaron a montarse en un coche. De allí la llevaron a una bodega donde le "ataron las manos con cinta" contaba. Le "bajaron los pantalones y las bragas y me echaron algo caliente" La juez le insiste si era pegamento pero ella contestó, entre sollozos, que no sabía lo que era pero "cuando me subió las bragas eso quemaba" . En su fabulación, la acusada asegura que la dejan abandonada y descalza y pide ayuda a una farmacia.

Ahora es juzgada por denuncia falsa

Todo ese relato resultó ser falso y por eso el juez decretó la libertad de I.R.G., que permanecía en prisión tras ser denunciado por malos tratos por su expareja. El juzgado tenía pruebas de que los elementos utilizados para simular el secuestro fueron comprados por ella. Ella misma se había auto agredido y una cámara grabó cómo compraba todos los productos en un bazar chino. Ahora la mujer se enfrenta a 11 meses de prisión por denuncia falsa.

Varias denuncias falsas contra su ex pareja

Ella denunció varias veces a a su expareja por malos tratos y siempre fue absuelto."¿Cuántas veces han sido usted detenido por denuncia falsa?" le llegó a preguntar el juez que investigaba el caso. " Pues debe de ir por la 10 u 11, creo" contestó la expareja que siempre se mostró convencido de que finalmente se iba a descubrir la verdad y que saldría de prisión sin cargos.