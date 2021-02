Arranca el programa piloto de vacunación a mayores de 80 años en Galicia

Vacunación de mayores de 80 años en Galicia. La campaña arranca con esta jornada de programa piloto en la que recibirán la dosis alrededor de 600 ancianos. El lunes la vacunación ya se generalizará de manera oficial. El ministerio de Sanidad ha dividido la vacunación por grupos de edades.

Los primeros mayores de 80 años en vacunarse

"Yo no me quería vacunar pero hay que hacerlo, me llamaron y vine”. Es José, un vecino de Ames (A Coruña) que, a sus 87 años, se ha convertido en unos de los primeros de su segmento de población en vacunarse en Galicia. En total 570 mayores están hoy llamados en el área sanitaria de Santiago y Barbanza para participar el un programa piloto previo al inicio del proceso de vacunación oficial, que comienza el lunes.

"Yo quiero ser inmune" dice Amalia con 81 años

Diferente es el caso de Amalia, de 81 años, que acude a su centro de salud encantada. "Yo quiero ya ser inmune para empezar a hacer más cosas, salir un poco más y tener otra vida", explica. Llega con su marido, al que aun no han llamado, con ganas también de recibir la vacuna. "A ella la llamaron ayer y a ver si estos días me llaman a mi también, que soy un año mayor que ella", cuenta entre risas.

La vacunación empieza por la H en Galicia por un sorteo

Tras un sorteo ante notario en el que salió la letra "h", se ha empezado a llamar a los mayores cuyo primer apellido comienza por esa letra para, después, continuar con orden alfabético. En total están llamados a vacunarse unos 200.000 ancianos y, en esta próxima semana en el área sanitaria de Santiago se prevé completar el proceso de la primera vacuna a un total de 5.500 personas a las que se atenderá en 16 centros de salud.

Día de alegría en estos puntos en los que los médicos recuerdan la importancia de tener actualizados los datos de las tarjetas sanitarias, para poder contactar con todos los mayores, y la necesidad de que acudan cuando se les llame