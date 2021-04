El aparatoso accidente de José Manuel Soto en globo aerostático

Varios globos aerostáticos ascendieron el lunes al cielo de Sevilla para celebrar "con altura" una Feria de Abril que este año ha vuelto a suspenderse -al menos en su forma más tradicional- a causa del coronavirus. La firma Globotur celebró el evento 'Sevillanas en el aire' en el que participaron varios músicos, entre ellos José Manuel Soto, indicó ABC.

El cantante sevillano, así como el resto de ocupantes de su globo, sufrieron un aparatoso accidente cuando el cesto tocó tierra. Afortunadamente, nadie salió herido. De hecho, pese al susto, los participantes se tomaron con mucho sentido del humor el percance.

"¿Qué no volcaba el canasto, no? y nosotros con la guitarra en la mano", afirma uno de los pasajeros. "Yo sí he dicho que volcaba", replica otro.

"Ahora me acuerdo de yo de (Neil) Amstrong (el astronauta)", dice entre risas otro de los ocupantes desde el suelo. "A mí me han gustado los saltitos durante el aterrizaje", apunta un tercero.

Antes del accidente, varios globos surcaron el cielo sevillano "durante 45 minutos e imitando un baile por sevillanas, volando a una altura de unos 300 metros, por lo que fueron visibles en buena parte de la ciudad", agregó ABC.

El propio José Manuel Soto compartió en Twitter el video del accidente acompañándolo del mensaje "Aterriza como puedas".