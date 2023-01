Antonio Rodríguez, el párroco herido de gravedad en Algeciras, recibe el alta: "Pido mucha tranquilidad"

El sacerdote Antonio Rodríguez Lucena, que fue herido de gravedad en la parroquia de San Isidro, en Algeciras, ha sido dado de alta este jueves. El religioso de 74 años recibió una apuñalada en el cuello cuando celebraba una misa en la iglesia de San Isidro, el primero de los tres templos atacados.

Tras ello fue trasladado de urgencia al hospital Punta de Europa, donde ayer fue intervenido quirúrgicamente. Ahora se recupera en su casa y desde allí ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. "Me encuentro perfectamente bien. Descansando. Dicen que fue una herida que no ha tocado ningún órgano esencial. Hay que darle gracias a Dios y a María Auxiliadora que esté ayudando a sus hijos. Pido mucha tranquilidad, que yo la tengo, y no perdamos nunca el ánimo", ha dicho en sus primeras declaraciones tras recibir el alta, facilitadas por los salesianos de Algeciras.

Precisamente desde esta institución han condenado el ataque que ha acabado con la vida de Diego Valencia, el sacristán de la iglesia Nuestra Señora de la Palma. "Expresamos la más firme condena de toda forma de violencia, que no puede tener lugar en la sociedad en la que vivimos. Queremos mostrar nuestra cercanía y afecto a su familia, y a la diócesis de Cádiz y a la sociedad del Campo de Gibraltar para que, juntos, sigamos comprometidos en la búsqueda del bien común".

Se investiga como atentado terrorista

En el registro domiciliario llevado a cabo este jueves los investigadores han hallado dispositivos informáticos con contenido yihadista, y la Fiscalía ha confirmado que se trata de un ataque "presuntamente terrorista".

Además, en el auto el magistrado de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha detallado que la agresión de Yassin Kanjaa es constitutiva de un delito de asesinato y lesiones con instrumento peligroso con fines terroristas.

Por otro lado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado que haya más personas implicadas en estos hechos.