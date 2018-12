El angustioso relato de una joven a la que intentaron agredir sexualmente cuatro menores en Cádiz: "Les da igual la hora y el sitio"

Ana Cobos es una joven de 24 años que ha publicado en Facebook el relato de lo que le ocurrió una tarde de diciembre de este año en una calle transitada de Cádiz sobre las 20:30 horas. La intentaron agredir sexualmente entre cuatro menores y consiguió salir de la situación gracias a un hombre que pasaba por allí y la salvó. Ahora, hace público este relato para buscar a esa persona que consiguió liberarla y para que todo el mundo sea consciente de que las mujeres pueden sufrir un ataque así en cualquier momento y en cualquier lugar. Estas son sus palabras:

"Anoche tuve una cena con unos amigos y después de ir toda la semana en chándal y en vaqueros, decido ponerme una minifalda que me compré el día anterior.

Salgo de casa SOLA para coger el bus sobre las 8 y media de la tarde (ya que con tacones, la verdad, que no me apetecía mucho caminar) y paso por una calle en la que había cuatro chicos (menores de edad, por su apariencia), de los cuales uno se para justo delante de mi y me dice "oye guapa, sube a casa conmigo y pasamos un buen rato". Mi cara era en plan 🙄 e intento pasar por su lado para seguir mi camino.

El chico, de nuevo, se pone justo delante de mí, mientras que los otros dos chicos me agarran cada uno de un brazo para que no me fuera. El cuarto chico empezó a meterme mano por debajo de la falda y a tocarme como si estuviéramos en una cama. El chico que estaba delante de mí me agarra con la mano la boca mientras me decía "tú te vienes conmigo porque tú lo que eres es una puta". También creo recordar que tenía el móvil en la mano como grabándome.

Yo no sabía que hacer, solo lloraba.

Gracias que pasó un hombre y vio lo que pasaba y lo paró todo, me agarró del brazo y me llevó con él hasta la parada del autobús.

Los chicos, detrás gritándome (puta, que llevas falda y vas provocando, luego no queréis que os violemos, puta...). Así hasta que me monté en el bus y ya los perdí de vista.

No sé quienes son esos cuatro chicos ni el hombre que me ayudó, que estuvo conmigo hasta que me fui.

Tengo una impotencia enorme porque no pude hacer nada y por un momento me sentí sucia y hasta violada, porque cuatro niñatos que no tienen ni idea de la vida me atacaron por la tarde en un barrio muy transitado de esta ciudad. Y mucho más, por no poder denunciarlos, porque no sé quienes son ni si los volveré a ver y porque encima eran menores de edad (de eso estoy segura, por su apariencia)

Esto lo escribo aquí por dos motivos:

1. Me gustaría encontrar a ese hombre y darle las gracias, porque no sé como hubiera acabado esa situación si él no hubiera aparecido.

2. Por si a alguna chica le ocurre algo de esto, que ya sepa que son cuatro menores y que les da igual la hora y el sitio.

Muchas gracias a todos por compartirlo. Y a todos los que anoche me dieron su apoyo".