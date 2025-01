Ángela Agudo celebra su 25º cumpleaños mientras continúa su recuperación tras el accidente en Tailandia

El 27 de enero, Ángela Agudo, la joven de Godelleta, en Valencia, que sufrió un grave accidente de moto en Tailandia en octubre de 2024, cumplió 25 años. A pesar de que Ángela permanece en coma desde el incidente, sus seres queridos no dejaron pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños y compartir mensajes de apoyo.

A través de la cuenta de Instagram "Todos somos Ángela", creada para informar sobre su estado de salud y recaudar fondos para su tratamiento, la familia publicó una emotiva felicitación: "Hoy es un día muy especial. 27 de enero. El día en el que nació la persona con la sonrisa más bonita del mundo: Ángela".

Un mensaje cargado de esperanza

En la publicación, la familia expresó la dificultad de enfrentar este aniversario en medio de la situación actual: "No podéis imaginar lo duro que es escribir esto. No consigo encontrar las palabras adecuadas. Y eso que a mí, las palabras nunca me faltan. Pero hoy, tengo el corazón encogido y la sonrisa camuflada. ¿Cómo se celebra la vida, cuando la vida ha decidido que hagas una pausa?"

A pesar de la tristeza, invitaron a todos a compartir palabras de aliento: "Os voy a pedir que dejéis por aquí vuestras palabras bonitas. Felicitaciones. Abrazos. Caricias al alma. Os prometo que todo será un regalo que le haré llegar a Ángela. Y entre tanto amor, ojalá suceda la magia."

Una celebración íntima

Aunque Ángela no pudo participar activamente en la celebración, su familia se aseguró de que su 25º cumpleaños estuviera lleno de detalles significativos. Prepararon una tarta, encendieron velas, decoraron con globos y leyeron cartas llenas de cariño. "Hoy, nuestra pequeña tendrá su tarta. Sus velas. Regalos. Globos. Cartas. Y muchas personas que la aman. Feliz vida, bonita mía. Diferente, pero vida. Te prometo que la volveremos a poner patas arriba", concluye la felicitación.

El accidente

El 6 de octubre de 2024, durante unas vacaciones en la isla tailandesa de Samui, Ángela sufrió un grave accidente de moto que la dejó en estado crítico. Tras un mes ingresada en un hospital tailandés, donde los costes diarios de la UCI alcanzaban los 5.000 euros, su familia inició una campaña de micromecenazgo que recaudó más de 300.000 euros, lo que permitió su traslado en un avión medicalizado al Hospital La Fe de Valencia en noviembre.

Desde su ingreso en Valencia, Ángela ha mostrado una evolución lenta pero positiva. Recientemente, su familia compartió que la joven logró abrir uno de sus ojos, describiendo este avance como "un rayito de luz que nos ayuda a sentirla más cerca". Aunque Ángela continúa en estado de inconsciencia, sus seres queridos mantienen la esperanza y destacan la importancia de la terapia y estimulación para su recuperación.

La familia de Ángela ha expresado en múltiples ocasiones su gratitud por el apoyo y las muestras de cariño recibidas desde el accidente. A través de la cuenta de Instagram, han compartido actualizaciones sobre su estado y han pedido a la comunidad que continúe enviando mensajes de ánimo: "Seguid mandando calor y fuerza para nuestra pequeña. Del creer al crear solo hay una letra de distancia. Deseo que estéis esperando a Ángela con los brazos abiertos, porque volverá y alucinará con todo el amor que le espera, de la que ahora se ha convertido en su gente."

