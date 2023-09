El análisis de las palabras de Rodolfo Sancho tras visitar a su hijo en la cárcel de Tailandia: "Ha actuado de una manera muy inteligente"

Rodolfo Sanchoya ha visitado a su hijo Daniel en la cárcel tailandesa de Koh Samui, donde permanece tras haber confesado el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto. Silvia González, editora de 'Espejo Público', analiza todas las claves de este encuentro.

Primeras palabras de Rodolfo Sancho tras visitar a su hijo

"A Rodolfo Sancho le caracteriza que cuando dice una cosa la cumple", asegura la periodista. El actor ha hecho lo que ya había anunciado, pues se ha limitado a ofrecer una breve declaración a los medios de comunicación al salir de prisión: "Ha sido contundente, pero le hemos visto nervioso para un hombre que está acostumbrado a hablar delante de cámaras".

El pasado domingo, el padre de Daniel Sancho aterrizaba en Bangkok, la capital de Tailandia. Acompañado por su abogado Marcos García Montes, Rodolfo Sancho llegaba a la cárcel de Koh Samui expresando su "condolencias y más sentido pésame" a la familia de Edwin Arrieta. También ha mostrado su respeto a las autoridades del país asiático y ha dicho que "hay dos formas de tomarse como vienen las cosas en la vida: como una desgracia o como un reto". "Si creen que estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo", continuó el actor.

"Si creen que estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo"

Estas han sido sus palabras al salir de la prisión. Ante las preguntas de los periodistas sobre cuál ha sido el mensaje que ha querido transmitir a su hijo, Rodolfo Sancho ha señalado que no iba a hablar de cuestiones personales. "Estoy segura de que le ha mandado el mismo mensaje a su hijo a través de los medios, que el que le ha dado en la prisión de Koh Samui, porque dentro de prisión los funcionarios no deben de estar dejando de hablar de otra cosa. Es un caso en un país en el que no ocurren sucesos como este todos los días", opina Silvia González.

"Le han preguntado que qué le había dicho su hijo, cuál era el móvil y él ha dicho que eso se lo quedaba para él en el ámbito personal pero que no le fuera tampoco a tener ningún problema porque sabe que a nivel legal está en el punto de mira", continúa la periodista.

"Rodolfo Sancho sabe que a nivel legal está en el punto de mira"

Regularmente, las visitas en la prisión de Samui por parte de familiares y amigos suelen tener una duración de 15 minutos, aunque Rodolfo Sancho ha podido estar más tiempo con su hijo porque estaba acompañado por sus abogados. Estos reciben más tiempo para encontrarse con los presos. "Yo creo que ha actuado de una manera muy inteligente, él tiene una estrategia jurídica marcada muy probablemente por el abogado", destaca Silvia González.

"Sabemos que fue premeditado"

Los cargos por los que está acusado el chef español son asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte. "Sabemos que fue premeditado porque hay unas cámaras de seguridad que graban que él compró un día antes las herramientas que utilizó para desmembrar el cuerpo de Edwin", señala la editora del magacín informativo.

"Yo creo que ha actuado de una manera muy inteligente, él tiene una estrategia jurídica marcada muy probablemente por el abogado"

"Lo que no está quizás es bien planificado", dice. La periodista habla de que en estos casos de asesinato premeditado hay una parte que está muy bien planificada, pero hay otra que recae en "el azar". La compra de los instrumentos puede ser una idea que terminó saliendo como Daniel Sancho esperaba, según afirma Silvia. Pero la parte no planificada es el ticket, "esto es ya un hecho probado".

"Premeditación hay, buena planificación no", señala.

La visita de Rodolfo Sancho se produce poco después de la de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo. La expareja del actor llegaba este martes a la prisión de Koh Samui, pese a las informaciones que señalaban que ella abandonaría Tailandia una vez que Rodolfo aterrizase en el país. "Él ha ido en su línea, para ayudar a su hijo y dejarle claro que su madre y él van a estar con él pase lo que pase", dice la periodista sobre la reciente visita del padre.

¿Qué va a pasar con Daniel Sancho?

Uno de los interrogantes que generan más intriga es el futuro de Daniel Sancho. ¿Podrá continuar su vida en prisión en Koh Samui o va a ser trasladado a España?

El objetivo que tiene la familia del chef español es que la pena en la cárcel "sea susceptible de que en cuatro años esté en España". Una vez que obtengan toda la información, los abogados de Sancho van a poder contrastarla y así "ver qué contraperitajes se pueden hacer".

"Y luego están esperando al informe final de la Fiscalía por el caso. La defensa de Daniel Sancho, desde sus abogados, es que van a actuar y van actuar tanto en Tailandia con su abogado como con Marcos García Montes en España", concluye Silvia González.