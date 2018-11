Ana Julia utilizó a un amigo como coartada para dejar de ser la principal sospechosa del crimen de Gabriel

Ana Julia Quezada, asesina confesa de Gabriel Cruz, utilizó a una persona como coartada para evitar las sospechas que había sobre ella ante la desaparición del pequeño de 8 años en Las Hortichuelas (Almería).

Ella misma aseguró que en la tarde en la que cometió el crimen fue a ver a su amigo Juan Carlos. Tras ir a su casa, asegura que le preguntó "si había visto a Gabriel". "Él me dijo que no, que en toda la tarde no le había visto", señala en su declaración, a la que ha tenido acceso en exclusiva Antena 3.

Con este gesto Quezada intentaba alejarse del punto de mira de los investigadores como principal sospechosa del crimen.

Hasta tres veces ha llegado a comparecer ante el juez, pero solo en una se ha mostrado arrepentida. En las siguientes declaraciones la asesina confesa de Gabriel se niega a responder a las preguntas absoluta frialdad. Ya no derrama ni una sola lágrima, en tan solo unos meses su actitud cambia radicalmente.

Transcripción completa de la declaración de Ana Julia

Ana Julia: -Somos muy buenos amigos.

Juez instructor: -¿Con esta persona contactó usted para hablarle del caso?

A: -No.

J: -No le habló ni le llamó.

A: -No, en ningún momento.

J: -Sin embargo, sí le llamó usted a esta persona.

A: -Fui a su casa ese mismo día.

J: -¿El mismo día de los hechos fue a casa de Juan Carlos verdad?

A: -Sí. Llamé la primera vez a su casa.

J: -Es decir que usted sí lo llamó por teléfono...

A: -Por teléfono no, fui a su casa.

J: -¿Y no le llamó por teléfono?

A: -No, no, no.

J: -Una vez sucedido eso por la tarde ¿usted va a su casa?

A: -Sí. Y yo le dije que si había visto a Gabriel.

J: -Sí.

A: -Y él me dijo que no que en toda la tarde no le había visto.

J: -¿En ese encuentro que tuvo usted con Juan Carlos estaban ustedes dos solos o había alguien más?

A: -No, estábamos solos. Él salió a la calle.

J: -¿Y no le comentó nada?

A: -Nada.

J: -Con posterioridad a ese día 27 ¿usted volvió a hablar con Juan Carlos?

A: -Pues creo que no.

J: -¿De forma telefónica o presencial?