Cómo y cuándo puedes salir en el estado de alarma por la epidemia de coronavirus

El decreto que declaraba el estado de alarma del pasado sábado por el coronavirus contenía algunas contradicciones y normas confusas que se han intentado aclarar con modificaciones en algunos puntos.

Sin embargo con el día día del confinamiento aparecen más dudas sobre que se puede o no se puede hacer. Hemos intentado despejarlas.

¿Se necesita algún documento para salir a la carretera a trabajar?

A día de hoy no, aunque ya hay muchas empresas que están entregando autorizaciones

¿Se puede ir al veterinario?

Sí. Es uno de los cambios en el decreto que no se contemplaba en un principio

¿Si tengo una avería en el coche puedo ir al taller?

En principio no, porque los talleres ahora solo atienden a profesionales, pero la norma no es clara, y es posibles que pueda dejarlo ya que aunque no este abierto al público estén trabajado dentro

¿Puedo aplazar el pago de impuestos y la declaración de la renta?

No. La interrupción de los plazos administrativos durante es estado de alarma, no contempla estos supuestos.

¿Puedo salir a las zonas comunes de mi edificio?

No, salvo para tender la ropa

¿Se puede conducir con el carnet caducado?

Sí, pero si hace mucho que caducó podrían multarle

¿Puedo ir a recoger a un familiar a la estación o aeropuerto?

No, salvo que sea persona mayor, un menor o discapacitado