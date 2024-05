Muere Hansi González, el tinerfeño que enfermó mientras se encontraba de viaje familia en México

El tinerfeño Juan José María González de Chaves, 'Hansi', que enfermó gravemente durante un viaje a México ha fallecido este domingo según ha confirmado la familia.

En un comunicado dirigido a los medios, la mujer de González informaba: "Buenos días, mi marido, Hansi González de Chaves ha fallecido en la tarde de hoy día 12 de mayo a las 15:30h en el hospital Metropolitano de Monterrey, de un paro cardíaco. D.E.P. Mi compañero por más de 35 años, el mejor padre para mis hijas y el amor de mi vida".

La familia de Hansi había lanzado un grito desesperado de ayuda desde el país centroamericano tras su ingreso en el hospital por un problema de salud.

El drama que vivió la familia

Hansi y su mujer, Carolina Martínez, habían iniciado su viaje el pasado 14 de marzo desde Tenerife para visitar a una de sus hijas, residente en México. Pero la visita familiar terminó siendo una auténtica pesadilla cuando González de Chaves tuvo que ser ingresado en un hospital privado y la factura comenzaba a crecer desorbitadamente. Por quince días de tratamientos, se disparó por encima de los 90.000 euros.

Fue entonces cuando su hija, comenzaba a relatar lo ocurrido y trataba de recaudar fondos a través de una iniciativa de crowdfunding con el título 'Ayuda a afrontar el tratamiento y medicamentos de mi padre'. María Victoria explicaba: "Soy su hija María Victoria y resido actualmente en la ciudad de Monterrey donde, tras un año de no haberlos visto, mis padres decidieron venir a visitarme". El relato continúa: "El día 31 de marzo, ya estando en Monterrey, mi padre comenzó a sentirse mal, con mucho cansancio, tos y falta de aire al respirar... Acudimos a una consulta médica en un hospital y se le recetaron varios medicamentos. Tras varios días, mi padre empeoró y regresó a una consulta médica, esta vez en una clínica externa, donde perdió la sensibilidad total de su pierna derecha durante varios minutos...".

La situación empeoró cuando tuvieron que acudir a un hospital privado donde le detectaron varios trombos y le realizaron una trombectomía quirúrgica en la pierna. "Mi padre va a requerir una nueva operación en su pierna llamada angioplastia y colocación de stent, lo cual es muy costoso y sobrepasa los 15.000 euros", explicaba la hija de Hansi. Tras 20 días en el hospital privado la familia tuvo que hacer frente a una cuenta que superaba los 90.000 euros, algo a lo que no podían hacer frente y se vieron obligados a pedir dinero prestado y endeudarse. "Mis padres habían contratado un seguro de viaje, sin embargo, el seguro no se quiere hacer cargo de la póliza, alegando que la enfermedad de mi padre ya venía desde España. Debido a que ya no tenemos más recursos económicos, tuvimos que trasladar a mi padre a un hospital público, donde la atención no es la misma y todo es mucho más lento", aseguraba Carolina.

Tras la difusión del caso, instituciones canarias y estatales buscaban una solución para repatriar a Hansi pero el estado de salud del tinerfeño empeoró, y finalmente fallecía en México este domingo acompañado de sus familiares.

"Estamos preparando toda la documentación para poder incinerarlo y llevármelo junto con mi hija a Tenerife, lamentablemente esta no es la forma en la que habríamos pensado regresar", cuenta su mujer. En su comunicado muestra su agradecimiento a todas las instituciones, y medios de comunicación y "en general a todos aquellos que se han interesado por su estado de salud y me han servido de apoyo y estímulo en estas tristes semanas", concluye Carolina.

